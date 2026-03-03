Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist tahrikle İran'a saldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Siyonist tahrikle İran'a saldırıldı. Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze drone saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi." dedi. Erdoğan, Türkiye'yi tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldıklarını açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuştu.

Gazze'de, Batı Şeria'da ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaşayanların ramazanı yine mahzun bir şekilde karşıladığını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"İsrail hükümeti, insani yardım girişlerini kasten engelleyerek ekim ayındaki mutabakatı açıkça ihlal ediyor. Ateşkese rağmen son 5 ayda 620'nin üzerinde Gazzeli kardeşimiz İsrail saldırılarında şehit oldu. Somali'de, Sudan'da, Arakan'da ve daha pek çok yerde mazlumlar şehri ramazanı ne yazık ki buruk bir kalple geçiriyor. Bunların üzerine bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor."

Tüm dünyanı diken üstünde tutan İran-ABD-İsrail savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, İsrail'in saldırgan politikasını bir kez daha eleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Afganistan’la Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, Siyonist lobinin tahrikleriyle İran’a karşı düzenlenen hava harekatının eklendiğine dikkat çeken Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Siyonist tahrikle İran'a saldırıldı"

"Siyonist tahrikle İran'a saldırıldı. Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze drone saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor.

"Tüm önlemleri aldık"

Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz. Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz.

Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sizlerden, dayanışma mevsimi olan Ramazan-ı Şerif’te gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizi unutmamanızı bilhassa istirham ediyorum. Hem edeceğiniz dualarla hem de yapacağınız yardımlarla mazlum ve mağdurların yanında olacağınıza yürekten inanıyorum.