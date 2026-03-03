İstanbul'u terketti memleketine yerleşti makine mühendisi tesis kurdu ikiye katladı
Erzurum'daki köyüne 3 yıl önce yerleşen makine mühendisi Gökhan Yalçınkaya, aile fertleriyle kurdukları modern tesiste damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriyor. Yalçınkaya, "İlk başta bu işi nasıl yapabileceğimizi görmek istedik. 40 hayvanla başladık, bu yıl sayıyı 85'e çıkardık." dedi.
İstanbul'daki yoğun ve stresli iş hayatını geride bırakan makine mühendisi Gökhan Yalçınkaya, ailesiyle ata toprağına dönerek kurduğu modern tesisle büyükbaş hayvancılıkta köyde örnek bir başarı hikayesi ortaya koydu. İstanbul'da uzun yıllar yaşayan Yalçınkaya ailesi, 2023 yılında Karayazı Şakir Mahallesi Yekmal Mezrası'na taşınarak yeni bir hayata adım attı.
Makine mühendisi iki çocuk babası 42 yaşındaki Gökhan Yalçınkaya, kardeşleri ve eniştelerini de ortak ettiği köydeki girişiminde 40 büyükbaş hayvan satın aldı.
Öz sermayeyle yola çıkan ve modern bir tesis kurarak damızlık hayvancılığa başlayan Yalçınkaya ailesi, teknolojiden de faydalanarak sistemli bir üretim modeli oluşturdu. İki yıl içinde hayvan sayısını 85'e çıkaran aile, üretimleriyle yöre halkına örnek oluyor.
"Bu yıl sayıyı 85'e çıkardık"
Gökhan Yalçınkaya, İstanbul'da orta ile üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduğunu ve inşaat işiyle uğraştığını söyledi. Şehir hayatından sıkıldıkları için köylerine yerleştiklerini ifade eden Yalçınkaya, şöyle konuştu: