İstanbul'u terketti memleketine yerleşti makine mühendisi tesis kurdu ikiye katladı

Öz sermayeyle yola çıkan ve modern bir tesis kurarak damızlık hayvancılığa başlayan Yalçınkaya ailesi, teknolojiden de faydalanarak sistemli bir üretim modeli oluşturdu. İki yıl içinde hayvan sayısını 85'e çıkaran aile, üretimleriyle yöre halkına örnek oluyor.