Squid Game: The Experience etkinliği, İstanbul'da izleyiciyle buluşacak

"Squid Game: The Experience", New York, Seul, Madrid ve Londra'dan sonra 1 Nisan'da İstanbul'da kapılarını açıyor.

BWO Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre, Netflix yapımlarından biri olan Squid Game, izleyicisini bu kez ekrandan çıkararak oyunun tam merkezine davet ediyor.

Global turnesi kapsamında yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik, Netflix, LETSGO ve BWO Entertainment işbirliğiyle Metrocity AVM'de yaklaşık 3 bin metrekarelik özel bir alanda izleyiciyle buluşacak.

Dizinin hayranlarını oyunun aktif bir parçası olmaya davet eden etkinlik, 48 kişilik gruplar halinde oynanan ve yaklaşık 60 dakika süren sürükleyici bir deneyimi yaşama imkanı sunacak.

Strateji, refleks ve cesaretin ön planda olacağı etkinlikte, katılımcılar aynı zamanda arkadaşlarına, aile üyelerine ve iş arkadaşlarına karşı da yarışacak.

Dizinin hayranları ve macera tutkunları, ekranda görülen meydan okumalarla yüzleşmeye davet ediliyor.

Young-hee'nin gözetimi altındaki katılımcılar, ikonik Kırmızı Işık Yeşil Işık oyununu da içeren yarışmalarla karşı karşıya gelecek. Front Man, cesur oyuncuların beceri ve stratejilerini, diziden esinlenen nefes kesici oyunlarla test edecek.

Katılımcılar, oyunun sonunda Squid Game evreninden esinlenen özgün Kore atıştırmalıkları ve içeceklerinin sunulduğu Night Market alanında bir araya gelebilecek.

Squid Game özel ürünlerinin satışa sunulacağı etkinlik mekanında fotoğraf çekimi de yapılabilecek.

Biletlere Biletix, Biletinial, Bubilet ve İkibilet'ten ulaşılabilir.

