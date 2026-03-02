Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na sorulan bu soru milyonları ekrana kilitledi: ''Ailenin istemediği kızla...''
Atv ekranlarının ramazan ayına özel programında izleyicilerinin birbirinden farklı sorularını yanıtlayan Prof Dr. Nihat Hatipoğlu, bu sefer çok farklı bir soruyla karşılaştı. Gencin sorduğu soru sosyal medyada oldukça tartışılırken, birçok gencin de dikkatini çekti. Nihat Hatipoğlu, ''Ailenin istemediği bir kızla evlenmek günah mı?'' sorusuna bakın ne cevap verdi...
Atv ekranlarında yayınlanan ramazan programında sorulara yanıt veren ve milyonlar tarafından yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde bir gencin ilgi çeken sorusunu yanıtladı. Gencin soruduğu ''Ailenin istemediği bir kızla evlenmek günah mı?'' sorusu sosyal medyada da tartışma konusu haline gelirken, Hatipoğlu'nun verdiği cevap gündem oldu.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, genç izleyici Baran Özkul'un "Ailenin istemediği kızla evlenmek günah mı?" sorusunu yanıtladı:
"GÖRÜŞ BELİRTMESİ NORMALDİR AMA..."
"Anne ve babanızın evlilik konusunda görüş belirtmesi normaldir ve haklarıdır. Ama katı bir tutum sergileyip tüm kapıları kapamak 'Hayır bu kişi olursa seni evlatlıktan reddederiz' tavrına girmeleri doğru değildir.
Çünkü evlenecek olan, geçinecek olan, aynı yuvayı paylaşacak olan sensin. Fakat istediğiniz kişi çok olumsuz biriyse, inancı- imanı yoksa, hayatınıza şer olarak girecekse burada anne ve babanın tavır koyması da haktır."