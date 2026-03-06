Tarlaya ev yapabilmenin olmazsa olmaz 5 temel şartı

Tapuda niteliği “tarla” olarak geçen bir yere kendi kafanıza göre ev yapamazsınız. Tarım arazilerini korumak adına devlet, bu konuda oldukça sıkı kurallar uygulamaktadır. Ancak, belirli şartları sağladığınızda, yasal bir “bağ evi” veya “tarımsal amaçlı yapı” sahibi olmanız mümkündür.

Tarla üzerine ev inşa edebilme konusunu değerlendiren İnvesttime Yatırım Danışmanlığı ve Arsa Ofisi Kurucusu Halil İbrahim Dindi, şunları söyledi:

“Tarlanız 5 dönüm ve üzeri büyüklükteyse, sadece %5’lik bir alanda inşaat hakkınız doğar. Örneğin tam 5.000 metrekare bir tarlanız varsa, temeli 250 metrekare olan bir ev yapabilirsiniz ve bu yapı genellikle 2 katı ve 6.5 metre yüksekliği geçmemelidir. Eğer tarlanız “köy yerleşik alanı” sınırları içindeyse, 5 dönüm şartı aranmaz ve bu alanlarda çok daha küçük metrekareye köyün imar şartlarına göre ev yapabilirsiniz. Eğer tarlanız “mutlak tarım arazisi” veya “sulu tarım arazisi” sınıfındaysa, 5 dönümden büyük olsa bile inşaat izni verilmeyebilir ve burada Tarım İl Müdürlüğü’nden “uygundur” görüşü alınması şarttır. Eğer tarlanız 5 dönümden küçükse, resmi olarak içine kalıcı bir betonarme yapı yapmanız imkansıza yakındır, bu durumda arazinizde vakit geçirmeyi istiyorsanız örneğin Tiny House’ler tekerlekli ve plakalı olarak “araç” statüsündedir ve yapı izni gerektirmez.” dedi.

Tarlaya ev yapabilmenin altın kuralları nelerdir?

Bir tarlaya ev yapabilmenin kriterlerini kaydeden İnvesttime Yatırım Danışmanlığı ve Arsa Ofisi Kurucusu Halil İbrahim Dindi, şunları anlattı:

1-Minimum Alan: En az 5.000 metrekare (5 dönüm) olmalıdır. Bu sınır tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek ve küçük ölçekli yapılaşmayı engellemek amacıyla getiriliyor. Bu ölçünün hem ekonomik hem de çevresel dengeyi korumak için kritik olduğu vurgulanıyor. Özellikle, kırsal bölgelerde, bu şartın tarımsal üretimin devamlılığı açısından hayati rol oynadığı belirtiliyor.

2-Yol Cephesi: Kadastral (resmi) bir yola en az 25 metre cephesi bulunmalıdır. Yola cephe şartı, hem ulaşım kolaylığı hem de altyapı hizmetlerinin sağlanabilmesi için zorunlu tutuluyor. Belediyeler, bu kriter sayesinde kaçak yapılaşmanın önüne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca, yol bağlantısı olmayan arazilerde acil durumlarda müdahale imkanı da ciddi şekilde kısıtlanıyor.

3-İnşaat Alanı: Toplam alanın en fazla %5’i kadar yapı yapılabilir. Bu sınırlama, tarım arazilerinin betonlaşmasını engellemek için getirilen en önemli düzenlemelerden birisidir. Burada, %5’lik oran sayesinde hem mülk sahibine kullanım hakkı tanındığı hem de doğanın korunabileceği ifade ediliyor. Bu oran, aynı zamanda bölgedeki ekolojik dengeyi gözeten bir tedbir olarak görülüyor.

4-Maksimum Sınır: Yapı büyüklüğü toplamda 250 metrekareyi geçemez. 250 metrekarelik üst sınır, kırsal alanlarda devasa yapıların inşa edilmesini engellemeyi amaçlıyor. Bu ölçü, genellikle bir konut veya küçük ölçekli işletme için yeterli kabul ediliyor. Bu sınırın aşılması halinde, hem tarım alanlarının zarar göreceğini hem de bölgesel planlamanın bozulacağını belirtiyor.

5-Konum: İlgili Valilik veya Belediyeden onay alınmalıdır. Resmi onay süreci, hem hukuki güvence sağlıyor hem de bölgesel planlamaya uygunluk açısından kritik önem taşıyor. Belediyeler ve valilikler, bu izinleri verirken çevresel etkiyi ve altyapı kapasitesini dikkate alıyor. Dolayısıyla, onay süreci yalnızca bürokratik bir formalite değil, aynı zamanda kamu yararını gözeten bir denetim mekanizması olarak işlev görüyor.