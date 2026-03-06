Sergen Yalçın'ın derbi 11'i netleşti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği ise 11 netleşti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 7 Mart Cumartesi saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligdeki zirve yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma adeta bir taktik savaşına da sahne olacak.

Her iki teknik direktör takımlarını bu önemli mücadeleye hazırlarken ilk 11'lerini de belirlemeye çalışıyor. Derbi hazırlıkları tam gaz devam eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11 de netleşti.

Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak. Sağ bekte Murillo, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz'ın başlaması beklenirken stoperlerde ise Agbadou ile Uduokhai ikilisi yer alacak. Siyah-beyazlıların bu savunma dörtlüsü Kocaelispor karşılaşmasında da birlikte oynadı.

Sergen Yalçın'ın orta sahada Ndidi ve Asllani ikilisine görev vermesi bekleniyor. Sol kanatta Olaitan'ın sağ kanatta da Cerny'nin yer alacağı derbiye on numara pozisyonunda ise Orkun Kökçü başlayacak. Forvette de son haftaların formda ismi Hyeon-gyu Oh görev yapacak.