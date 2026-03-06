BIST 13.079
DOLAR 44,04
EURO 51,17
ALTIN 7.206,64
HABER /  SPOR

Sergen Yalçın'ın derbi 11'i netleşti

Sergen Yalçın'ın derbi 11'i netleşti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği ise 11 netleşti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 7 Mart Cumartesi saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. 

Ligdeki zirve yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma adeta bir taktik savaşına da sahne olacak. 

Her iki teknik direktör takımlarını bu önemli mücadeleye hazırlarken ilk 11'lerini de belirlemeye çalışıyor. Derbi hazırlıkları tam gaz devam eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11 de netleşti. 

Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak. Sağ bekte Murillo, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz'ın başlaması beklenirken stoperlerde ise Agbadou ile Uduokhai ikilisi yer alacak. Siyah-beyazlıların bu savunma dörtlüsü Kocaelispor karşılaşmasında da birlikte oynadı. 

Sergen Yalçın'ın orta sahada Ndidi ve Asllani ikilisine görev vermesi bekleniyor. Sol kanatta Olaitan'ın sağ kanatta da Cerny'nin yer alacağı derbiye on numara pozisyonunda ise Orkun Kökçü başlayacak. Forvette de son haftaların formda ismi Hyeon-gyu Oh görev yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
Tanju Özcan tutuklanmıştı! Suat Güner: İsnat edilen şey vakıfla alakalı değil
Tanju Özcan tutuklanmıştı! Suat Güner: İsnat edilen şey vakıfla alakalı değil
İran’dan yeni füze saldırısı! İsrail’de sirenler çaldı
İran’dan yeni füze saldırısı! İsrail’de sirenler çaldı
İsrail’den İran’a saldırılarda yeni aşama: Sürprizimiz var
İsrail’den İran’a saldırılarda yeni aşama: Sürprizimiz var
ABD, Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı
ABD, Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı
Midesinde Türkiye'ye uyuşturucu sokan zanlıyla bu kişiye yardım eden 5 kişi yakalandı
Midesinde Türkiye'ye uyuşturucu sokan zanlıyla bu kişiye yardım eden 5 kişi yakalandı
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Adem Metan İsrail’de yaşadığı gözaltı sürecini anlattı
Adem Metan İsrail’de yaşadığı gözaltı sürecini anlattı
İran resmen açıkladı: Lincoln uçak gemisini dronla vurduk
İran resmen açıkladı: Lincoln uçak gemisini dronla vurduk
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Fitch, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkilerini değerlendirdi
Fitch, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkilerini değerlendirdi