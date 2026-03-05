BIST 13.118
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FİFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 11. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci pencere maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 742,9 puanla 11. sıradaki yerini korudu.

Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Almanya ve Sırbistan takip etti.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda oynadığı dört maçı da kazanan Türkiye, ikinci tura yükselmeyi garantilemişti.

