OYAK Çimento kadın çalışanlara yönelik CEMENTA projesini hayata geçirdi

OYAK Çimento, kadınların teknik ve mavi yaka rollerinde istihdamına odaklanan 'CEMENTA' projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadınları teknik uzmanlıktan operatörlüğe açılan geniş bir yelpazede üretimin her kademesinde geleceğe hazırlayacak projenin ilk fazında 15 kadın çalışan üretim sahalarında göreve başladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonu kapsamında kadınların mesleki gelişimini ve istihdamını merkezine alan CEMENTA, Ankara, Mardin ve Adana'da pilot uygulamayla başladı. Proje, özellikle teknik uzmanlık ve mavi yaka pozisyonlarda kadın temsilini güçlendirerek sanayi sektöründeki geleneksel kalıpları kırmayı hedefliyor.

'CEMENTA'lar, üretim hattı operatörlüğü, mekanik ve elektrik bakım-onarım birimleri ile laboratuvar ve kalite kontrol departmanlarında görev alıyor. Proje, dijitalleşen üretim süreçleri ve sürdürülebilirlik odaklı teknik pozisyonlara kadın istihdamını teşvik edecek.

Sanayi sektöründeki geleneksel kalıpları kırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini üretimin tam merkezine taşımak ve kadınlara alternatif bir meslek alanı açmak vizyonuyla hayata geçirilen proje, OYAK Çimento'nun sürdürülebilirlik hedefleriyle doğrudan örtüşerek, ağır sanayide kadın temsilinin sadece ofislerle sınırlı kalmaması, üretimin kalbi olan fabrikalarda da güçlenmesi gerektiği inancıyla ortaya çıktı.

Şirket, kadınların teknik yetkinliklerini modern teknolojiyle birleştirerek hem 'erkek egemen' algısını dönüştürmeyi hem de kapsayıcı bir istihdam modeliyle toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

CEMENTA sistemi

Proje kapsamında adaylara ulaşmak için dijital platformlar, yerel yönetimler ve meslek yüksekokullarıyla işbirliği içeren çok kanallı bir strateji izleniyor.

Başvurular, şirketin kariyer portalları ve bölge müdürlükleri aracılığıyla toplanıyor. Özellikle teknik liselerden ve meslek yüksekokullarından mezun olan, sahada çalışma motivasyonu yüksek kadınlara ulaşılmasına öncelik veriliyor.

Seçim süreci, teknik testler, yetkinlik bazlı mülakatlar ve iş sağlığı güvenliği standartlarına uygun değerlendirmeleri kapsayan titiz bir eleme sisteminden oluşuyor.

Projenin ilk fazında Ankara, Mardin ve Adana illerindeki fabrikalarda toplam 15 kadın çalışan istihdam edildi. Bu çalışanlar, çimento üretim süreçlerinin en kritik noktaları olan üretim hattı operatörlüğü, mekanik ve elektrik bakım-onarım birimleriyle laboratuvar ve kalite kontrol departmanlarında görevlendirildi.

Adayların özellikle dijitalleşen üretim hatlarının yönetimi ve sürdürülebilirlik odaklı teknik pozisyonlara yoğun ilgi göstermesi, projenin teknoloji odaklı vizyonunu destekler nitelikte bulunuyor.

CEMENTA bünyesinde istihdam edilen kadınlara sadece bir iş imkanı değil, sağlanan mesleki ve kişisel gelişim becerilerini destekleyici imkanların da katkısıyla bütünsel bir kariyer yolculuğu sunuluyor.

Şirket, çalışanlarının teknik uzmanlıktan yönetimsel sorumluluklara uzanan yoldaki gelişimlerini profesyonel olarak takip ediyor ve sürdürülebilir bir kariyer ilerlemesi için gerekli tüm kaynakları sağlıyor.

Teknik uzmanlıklarını artıracak işbaşı eğitimleri ve sertifikasyon programlarına katılan çalışanlar ayrıca iletişim, problem çözme ve liderlik gibi becerilerini geliştirecek mentörlük destekleri alıyor.

'Amacımız üretimin en kritik noktalarında kadın uzman sayısını artırmak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento İnsan Kaynakları Ülke Direktörü Eda Güzeldemir Demiray, CEMENTA ile genç kadınlara yalnızca bir iş fırsatı değil, uçtan uca tasarlanmış bir kariyer yolculuğu sunduklarını belirtti.

Teknik eğitimler, işbaşı uygulamaları, sertifikasyon programları ve mentörlük desteğiyle çalışanların hem mesleki hem kişisel gelişimlerini desteklediklerini vurgulayan Demiray, şu değerlendirmede bulundu:

'Amacımız, üretimin en kritik noktalarında kadın uzman sayısını artırmak ve sanayide kalıcı bir dönüşüme katkı sağlamak. Proje toplumsal cinsiyet eşitliğini vizyonunu üretim alanlarında da görünür kılmak açısından da önemli bir işleve sahip. CEMENTA, özellikle sanayi ve üretim gibi alanlarda geleneksel olarak erkeklere atanmış pek çok rolün kadın çalışanlar tarafından da başarıyla üstlenilebileceğini göstermek ve ezberlerde kadına kapalı gibi algılanan alanlarda genç kadınlara iş ve gelişim fırsatı sunmak açısından da son derece önemli. İlk aşamadan itibaren eğitimler ve uygulamalarla donanacak olan CEMENTA'larımız, kendi alanlarında hızla ilerleyerek hem mesleki hem de kişisel gelişim bağlamında yol alabilecekler.'

Aşama aşama geliştirmeyi hedefledikleri CEMENTA Projesinin, Türkiye sanayisi için çok kıymetli kadın teknik uzmanlar yetiştirmenin yanı sıra sektör açısından algısal bir dönüşüme de öncülük edeceğine inandıklarını aktaran Demiray, bu yolculuğa başlayan genç CEMENTA'ların, başarı hikayeleriyle gelecekte başka genç kadınlara ilham ve cesaret aşılayacağını aktardı.

'Üretimin en kritik noktalarında da kadın çalışanlarımızın sayısını artırmayı stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz'

OYAK Çimento Genel Müdürü Murat Sela da OYAK Çimento olarak kültürlerinde yer alan en temel özelliklerden birinin taahhütlerini ve değerlerini gerçek anlamda sahiplenmeleri olduğunu kaydetti.

CEMENTA Projesinin tam da OYAK Çimento'nun bu yönünü yansıtan simge projelerden biri olduğuna değinen Sela, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleri çerçevesinde kadınların iş gücüne katılımını ofislerle ve yönetim kademeleriyle sınırlı görmediklerini, üretimin en kritik noktalarında da kadın çalışanların sayısını artırmayı stratejik bir öncelik olarak ele aldıklarını vurguladı.

CEMENTA ile ağır sanayide kapsayıcı ve sürdürülebilir bir istihdam modeli oluşturmayı hedeflediklerine dikkati çeken Demiray, şunları kaydetti:

'Bugün farklı illerde pilot uygulama kapsamında göreve başlayan genç kadın çalışma arkadaşlarımız CEMENTA'nın bayraktarları olarak uzun vadede pek çok genç kadının sanayi sektöründe kariyer hedeflemesinin yolunu açacak. Projenin tasarlanmasından uygulanmasına emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, genç CEMENTA'larımıza kariyer yolculuklarında başarılar diliyorum.'