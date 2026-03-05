BIST 13.118
DOLAR 44,00
EURO 51,18
ALTIN 7.252,48
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü

Bakan Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile bir araya geldi.

Abone ol

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"COP31 Başkanlığı olarak Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriyev ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. COP31 hazırlık sürecimizin detaylarını, önceliklerimizi konuştuk. Türkiye olarak ev sahipliği yapacağımız COP31 için hedefimizin taahhütlerden uygulamaya geçen bir COP olacağının bir kez daha önemle altını çizdik. İklim diplomasisinde köprü kuran, çözüm odaklı yaklaşımımızı her daim güçlü işbirliği ve ortak akılla sürdürmeye kararlıyız."

ÖNCEKİ HABERLER
Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar
Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Aliyev'den Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırıları sonrası açıklama! Orduya talimat verildi
Aliyev'den Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırıları sonrası açıklama! Orduya talimat verildi
Okan Buruk açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde bu madde yokmuş
Okan Buruk açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde bu madde yokmuş
Merkez Bankası rezervleri 210 milyar doları aştı
Merkez Bankası rezervleri 210 milyar doları aştı
Anadolu Efes'te Shane Larkin şoku! Resmi açıklama
Anadolu Efes'te Shane Larkin şoku! Resmi açıklama
Suudi Arabistan, İran'dan Türk hava sahasına füze fırlatma girişimini şiddetle kınadı
Suudi Arabistan, İran'dan Türk hava sahasına füze fırlatma girişimini şiddetle kınadı
OYAK Çimento kadın çalışanlara yönelik CEMENTA projesini hayata geçirdi
OYAK Çimento kadın çalışanlara yönelik CEMENTA projesini hayata geçirdi
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü
Sabancı'dan son 5 yılda 6,5 milyar dolarlık yatırım
Sabancı'dan son 5 yılda 6,5 milyar dolarlık yatırım
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi
İsrail’e sabahki saldırılarda 1 ton ağır başlıklı "Hürrem-4" füzeleri kullanıldı
İsrail’e sabahki saldırılarda 1 ton ağır başlıklı "Hürrem-4" füzeleri kullanıldı