Okan Buruk açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde bu madde yokmuş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmadığını açıklarken, Nijeryalı golcünün performansından övgüyle bahsetti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Özbek, yıldız futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmadığını söyledi.

"METİN OKTAY'DAN SONRA BENİ EN ÇOK HEYECANLANDIRAN SANTRFOR"

Sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle kadroya katılan Victor Osimhen'in performansından övgüyle bahseden Dursun Özbek, yıldız golcü için şu ifadeleri kullandı:

" Galatasaray'a gelmiş geçmiş santrforlar arasında Metin Oktay'dan sonra beni en çok heyecanlandıran oyuncu Osimhen. Olağanüstü bir futbolcu. Onu her yerde ilgi ve hayranlıkla takip ediyoruz. Maç seçmeden, hatta antrenmanlarda bile maçtaymış gibi yüksek tempoyla mücadele ediyor. Bazen sakatlanacak diye korkuyoruz ama o çok iyi bir profesyonel ve kendisine çok iyi bakıyor."

"SÖZLEŞMESİNDE ÇIKIŞ MADDESİ YOK"

Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olup olmadığıyla ilgili de konuşan Özbek, "Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcu. Transfer edildiğinde bonservis bedelinin yüksek olduğu konuşuldu ama bugün verilen paranın düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu düşünülüyor." dedi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Nijeryalı yıldız bu karşılaşmalarda 17 gol atarken 6 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

