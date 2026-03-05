BIST 13.118
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü

Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, sanığın ön ödemeyi yapması üzerine düştü.

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın belirtilen süre içerisinde ön ödemeyi yaptığını, buna ilişkin dekontun da mahkemeye sunulduğunu belirtti.

Mütalaada, bu nedenle sanık hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi talep edildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu hakkındaki "alenen hakaret" suçunun ön ödeme kapsamına alındığını ve sanığın süresinde Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne 12 bin 690 lira ödeme yaptığını belirterek, bu gerekçeyle kamu davasının düşürülmesine hükmetti.

