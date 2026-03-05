BIST 13.118
DOLAR 44,00
EURO 51,18
ALTIN 7.252,48
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan, İran'dan Türk hava sahasına füze fırlatma girişimini şiddetle kınadı

Suudi Arabistan, İran'dan Türk hava sahasına füze fırlatma girişimini şiddetle kınadı

Suudi Arabistan, İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılması girişimi ile Azerbaycan'a insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

Abone ol

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan yapılan Türkiye ve Azerbaycan'da bulunan bölgeleri hedef alma girişime tepki gösterildi.

Açıklamada, Türkiye'nin hava sahasına yönelik balistik füze ateşlenmesi girişimi ile Azerbaycan'daki bir havaalanına İHA kullanılarak yapılan saldırıyı "şiddetle kınadığını" ifade eden Suudi Arabistan, olayları "hiçbir koşulda haklı gösterilmeyecek düşmanca bir yaklaşım" şeklinde nitelendirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "güvenliklerini, hava sahalarını, toprak bütünlüklerini ve vatandaşlarını koruma hakları" vurgulanan açıklamada, iki ülkenin; bölgede gerilimin önlenmesi, bölgenin güvenliğinin ve istikrarın korunması için gösterdikleri çabalar takdir edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
OYAK Çimento kadın çalışanlara yönelik CEMENTA projesini hayata geçirdi
OYAK Çimento kadın çalışanlara yönelik CEMENTA projesini hayata geçirdi
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü
Sabancı'dan son 5 yılda 6,5 milyar dolarlık yatırım
Sabancı'dan son 5 yılda 6,5 milyar dolarlık yatırım
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi
İsrail’e sabahki saldırılarda 1 ton ağır başlıklı "Hürrem-4" füzeleri kullanıldı
İsrail’e sabahki saldırılarda 1 ton ağır başlıklı "Hürrem-4" füzeleri kullanıldı
BAE'de vurulan İHA'nın parçaları 6 kişiyi yaraladı
BAE'de vurulan İHA'nın parçaları 6 kişiyi yaraladı
CHP'den bayram ikramiyesi çağrısı
CHP'den bayram ikramiyesi çağrısı
Nato Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye açıklaması: 5. madde detayı
Nato Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye açıklaması: 5. madde detayı
Rus Alena Knaub, Eskişehir'de Müslüman oldu
Rus Alena Knaub, Eskişehir'de Müslüman oldu
İstanbul'da bir kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
İstanbul'da bir kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
İspanya'dan NATO Genel Sekreteri'nin İran açıklamalarına itiraz
İspanya'dan NATO Genel Sekreteri'nin İran açıklamalarına itiraz
O ülkeden dikkat çeken karar! Orta Doğu'daki üslerini ABD kullanabilecek
O ülkeden dikkat çeken karar! Orta Doğu'daki üslerini ABD kullanabilecek