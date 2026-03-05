Suudi Arabistan, İran'dan Türk hava sahasına füze fırlatma girişimini şiddetle kınadı

Suudi Arabistan, İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılması girişimi ile Azerbaycan'a insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

Abone ol

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan yapılan Türkiye ve Azerbaycan'da bulunan bölgeleri hedef alma girişime tepki gösterildi.

Açıklamada, Türkiye'nin hava sahasına yönelik balistik füze ateşlenmesi girişimi ile Azerbaycan'daki bir havaalanına İHA kullanılarak yapılan saldırıyı "şiddetle kınadığını" ifade eden Suudi Arabistan, olayları "hiçbir koşulda haklı gösterilmeyecek düşmanca bir yaklaşım" şeklinde nitelendirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "güvenliklerini, hava sahalarını, toprak bütünlüklerini ve vatandaşlarını koruma hakları" vurgulanan açıklamada, iki ülkenin; bölgede gerilimin önlenmesi, bölgenin güvenliğinin ve istikrarın korunması için gösterdikleri çabalar takdir edildi.