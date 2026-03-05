BIST 13.118
DOLAR 44,00
EURO 51,18
ALTIN 7.252,48
HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar

Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tırmanmasıyla Orta Doğu'daki petrol ve LNG arzına ilişkin endişelerin artması fiyatları etkiledi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,88 dolardan işlem görürken, bu artış benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorinin litresi İstanbul'da 60 lirayı aştı.

Abone ol

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar Körfez ülkelerine yayıldı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'ın elinde ve petrol fiyatlarında yükseliş kaçınılmaz oldu. Petroldeki yükseliş de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar - Resim: 0

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

NTV'de yer alan habere göre benzin bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş, motorine ise 3,11 lira zam yapıldı. Fiyat artışları pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU

İstanbul'da benzin 59,32 liraya, Ankara'da 60,26 liraya, İzmir'de 60,54 liraya yükseldi. Motorin İstanbul'da 63,51 liraya, Ankara'da 64,61 liraya, İzmir'de 64,88 liraya yükseltildi.

 EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

 Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanacak.

İlgili Haberler
Bakan Mehmet Şimşek'ten akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem Resmi Gazete'de artışın dörtte üçü...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
ABD-İsrail saldırıları! Tahran'da yıkım giderek ağırlaşıyor
Foto Galeri ABD-İsrail saldırıları! Tahran'da yıkım giderek ağırlaşıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Aliyev'den Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırıları sonrası açıklama! Orduya talimat verildi
Aliyev'den Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırıları sonrası açıklama! Orduya talimat verildi
Okan Buruk açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde bu madde yokmuş
Okan Buruk açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde bu madde yokmuş
Merkez Bankası rezervleri 210 milyar doları aştı
Merkez Bankası rezervleri 210 milyar doları aştı
Anadolu Efes'te Shane Larkin şoku! Resmi açıklama
Anadolu Efes'te Shane Larkin şoku! Resmi açıklama
Suudi Arabistan, İran'dan Türk hava sahasına füze fırlatma girişimini şiddetle kınadı
Suudi Arabistan, İran'dan Türk hava sahasına füze fırlatma girişimini şiddetle kınadı
OYAK Çimento kadın çalışanlara yönelik CEMENTA projesini hayata geçirdi
OYAK Çimento kadın çalışanlara yönelik CEMENTA projesini hayata geçirdi
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü
Sabancı'dan son 5 yılda 6,5 milyar dolarlık yatırım
Sabancı'dan son 5 yılda 6,5 milyar dolarlık yatırım
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi
İsrail’e sabahki saldırılarda 1 ton ağır başlıklı "Hürrem-4" füzeleri kullanıldı
İsrail’e sabahki saldırılarda 1 ton ağır başlıklı "Hürrem-4" füzeleri kullanıldı
BAE'de vurulan İHA'nın parçaları 6 kişiyi yaraladı
BAE'de vurulan İHA'nın parçaları 6 kişiyi yaraladı