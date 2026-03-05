Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tırmanmasıyla Orta Doğu'daki petrol ve LNG arzına ilişkin endişelerin artması fiyatları etkiledi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,88 dolardan işlem görürken, bu artış benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorinin litresi İstanbul'da 60 lirayı aştı.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar Körfez ülkelerine yayıldı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'ın elinde ve petrol fiyatlarında yükseliş kaçınılmaz oldu. Petroldeki yükseliş de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

NTV'de yer alan habere göre benzin bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş, motorine ise 3,11 lira zam yapıldı. Fiyat artışları pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU

İstanbul'da benzin 59,32 liraya, Ankara'da 60,26 liraya, İzmir'de 60,54 liraya yükseldi. Motorin İstanbul'da 63,51 liraya, Ankara'da 64,61 liraya, İzmir'de 64,88 liraya yükseltildi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanacak.