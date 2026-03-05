BIST 13.106
Bakan Mehmet Şimşek'ten akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. Bakan Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Şimşek petrol fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Uygulamanın önemine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. 

Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz.

Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz."

Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem Resmi Gazete'de artışın dörtte üçü...
