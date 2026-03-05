BIST 13.106
Tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

Ç.Ö. (39) ile eşi İ.Ö. (39) arasında evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ç.Ö, eşi İ.Ö'yü bıçakla yaraladı.

Yaralanan İ.Ö'nün ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından Ç.Ö. evin kapısını kilitleyerek içeride kendisine zarar vermek istedi.

Ç.Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İ.Ö'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

