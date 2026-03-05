CW Enerji, bir firmanın çatısına GES kurulumunu tamamladı

Türkiye ve Avrupa'da fotovoltaik güneş paneli ve hücre üreticilerinden biri olan CW Enerji, bir firmanın çatısına 6 bin 708,95 kilovatpik kurulu güce sahip güneş enerji santralinin (GES) kurulumunu tamamladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projeyle yılda yaklaşık 629 ağacın atmosferden uzaklaştırdığı karbon miktarına karşılık gelen 4 milyon 165 bin 453 kilogram karbondioksit salımı önlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, yenilenebilir enerji yatırımlarının hem çevresel hem de ekonomik açıdan stratejik önem taşıdığını belirterek, güneş enerjisinin karbon emisyonlarının azaltılmasında kritik rol üstlendiğini vurguladı.

Yılmaz, tamamlanan her projeyle Türkiye'nin temiz enerji kapasitesine katkı sağladıklarını ve iş ortaklarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına destek olduklarını vurgulayarak, "Güneş enerjisi yatırımları, firmaların enerji maliyetlerini düşürürken karbon ayak izlerini azaltmalarına da imkan tanıyor. Yerli ve milli üretim kapasitemizle hem ülke ekonomisine katma değer sağlıyor hem de enerji arz güvenliğine katkıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Yılmaz, CW Enerji'nin yüksek verimli panel ve hücre üretim gücüyle Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Yılmaz, bir firma için tamamladıkları 6 bin 708,95 kilovatpik kurulu güce sahip GES projesinin yılda yaklaşık 629 ağacın atmosferden uzaklaştırdığı karbon miktarına karşılık gelen 4 milyon 165 bin 453 kilogram karbondioksit salımını önleyeceğini hatırlatarak, "Sanayinin yeşil dönüşüm sürecinde GES yatırımlarının önemli bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Bu yatırımlar, işletmelerin hem karbon ayak izlerini azaltmalarını hem de uzun vadede enerji maliyetlerinde önemli tasarruf sağlamalarını mümkün kılıyor. CW Enerji olarak anahtar teslim projelerimizle firmaların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkı sunmayı sürdüreceğiz." dedi.

Yılmaz, her yeni GES projesinin Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomi yolculuğunda atılmış güçlü bir adım olduğuna dikkati çekerek, temiz enerji yatırımlarını artırarak sürdürülebilir geleceğe katkı sunmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.