BIST 13.170
DOLAR 43,99
EURO 51,20
ALTIN 7.301,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Emekli polisin acı sonu! Evinde ölü bulundu...

Emekli polisin acı sonu! Evinde ölü bulundu...

Edinilen bilgilere göre, geçmişte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde uzun süre görev yapan Yıldırım, emekliliğinin ardından hayatını Bodrum’da sürdürüyordu.

Abone ol

Evde Mustafa Yıldırım’ı yerde hareketsiz şekilde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalp Krizi İhtimali Üzerinde Duruluyor

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde gerekli incelemeler başlatılırken, ilk değerlendirmelere göre emekli polis memurunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama: "Savaştan kaçınmaya çalıştık ama...
Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama: "Savaştan kaçınmaya çalıştık ama...
Bir haftada iki kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanabilir
Bir haftada iki kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanabilir
Hizbullah lideri ilk kez konuştu: Düşmana teslim olmayacağız
Hizbullah lideri ilk kez konuştu: Düşmana teslim olmayacağız
Katılım Emeklilik'in fon büyüklüğü 76 milyar lirayı aştı
Katılım Emeklilik'in fon büyüklüğü 76 milyar lirayı aştı
Adana, ceza, Denetim, Kozan, trafik, uygulama
Adana, ceza, Denetim, Kozan, trafik, uygulama
Gümrükler Muhafaza ekipleri Kapıkule'de 1,2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirdi
Gümrükler Muhafaza ekipleri Kapıkule'de 1,2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirdi
Feci kaza! Takla atıp yuvarlandı ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Takla atıp yuvarlandı ölü ve yaralılar var
Dolar ve Euro güne böyle başladı! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro güne böyle başladı! Alış-satış rakamları
ABD'den İran'daki okul katliamına soruşturma
ABD'den İran'daki okul katliamına soruşturma
Adana'daki trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi
Adana'daki trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi
Lukaşenko ABD-İsrail-İran savaşında tarafını seçti
Lukaşenko ABD-İsrail-İran savaşında tarafını seçti
Meclis'e sunuldu doğum izin süreleri artıyor! 15 yaş altına da yeni düzenleme var
Meclis'e sunuldu doğum izin süreleri artıyor! 15 yaş altına da yeni düzenleme var