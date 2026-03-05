Emekli polisin acı sonu! Evinde ölü bulundu...

Edinilen bilgilere göre, geçmişte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde uzun süre görev yapan Yıldırım, emekliliğinin ardından hayatını Bodrum’da sürdürüyordu.Abone ol
Evde Mustafa Yıldırım’ı yerde hareketsiz şekilde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kalp Krizi İhtimali Üzerinde Duruluyor
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde gerekli incelemeler başlatılırken, ilk değerlendirmelere göre emekli polis memurunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.