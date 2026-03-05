BIST 13.106
DOLAR 44,00
EURO 51,25
ALTIN 7.291,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da dehşet! Bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Bursa'da dehşet! Bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Bursa'da bir plazada bulunan güzellik merkezinden gelen silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine ekipler geldi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler korkunç manzara ile karşılaştı. Halit D'nin Nagihan K'ye ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Abone ol

 Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki plazada, bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

Konak Mahallesi Lefkoşe Caddesi'ndeki bir plazanın dördüncü katındaki güzellik merkezinde silah seslerini duyanlar, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi.

Bursa'da dehşet! Bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Resim: 0

Polis ekipleri, olay yerinde Nagihan K. ile Halit D'yi başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nagihan K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da dehşet! Bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Resim: 1

Halit D'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Halit D'nin Nagihan K'ye ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Arakçi'den, İran savaş gemisinin batırılmasının ardından açıklama
Arakçi'den, İran savaş gemisinin batırılmasının ardından açıklama
Büyük kozunu sahaya sürdü! İran'dan savaşta çarpıcı hamle
Büyük kozunu sahaya sürdü! İran'dan savaşta çarpıcı hamle
İspanya'dan Beyaz Saray'ın 'ABD ordusuyla iş birliğini kabul ettiler' sözleriyle ilgili önemli açıklama
İspanya'dan Beyaz Saray'ın 'ABD ordusuyla iş birliğini kabul ettiler' sözleriyle ilgili önemli açıklama
İranlı komutan, "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını" savundu
İranlı komutan, "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını" savundu
Edip Akbayram vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı
Edip Akbayram vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı
UNESCO listesindeydi! Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ekosistem canlanıyor
UNESCO listesindeydi! Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ekosistem canlanıyor
Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Beymen Group'tan "Bizde Sen Varsın" projesi
Beymen Group'tan "Bizde Sen Varsın" projesi
Mardin'de otomobil devrildi: Otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'de otomobil devrildi: Otomobildeki 4 kişi yaralandı
Enpara Bank'ın 2025 net dönem karı 5,7 milyar lira oldu
Enpara Bank'ın 2025 net dönem karı 5,7 milyar lira oldu
Albaraka Türk, EBRD'nin Dış Ticareti Destekleme Programı'na katıldı
Albaraka Türk, EBRD'nin Dış Ticareti Destekleme Programı'na katıldı
Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 22 zanlıdan 16'sı tutuklandı...
Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 22 zanlıdan 16'sı tutuklandı...