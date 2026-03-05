BIST 13.106
DOLAR 44,00
EURO 51,25
ALTIN 7.291,43
HABER /  DÜNYA

İranlı komutan, "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını" savundu

İranlı komutan, "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını" savundu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutan Yardımcısı Kiyomers Haydari, Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını iddia ederek, uluslararası protokollere uyan gemilerin seyirlerine devam ettiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Haydari, konuya ilişkin bilgi verdi.

Haydari, "Bizi Hürmüz Boğazını kapatmakla eleştiriler gerçeği yansıtmıyor. Biz kapatmadı ki ABD kapattı. Hürmüz Boğazı savaşımızın küçük bir unsurudur. Başka birçok seçeneğe sahibiz. Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık, uluslararası protokollere uyan gemiler seyirlerine devam ediyor." dedi.

 "ABD petrol tankeri füzeyle vuruldu"

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde ABD petrol tankerini füzeyle vurduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzeyinde bir "füzeyle vurduğu ABD petrol tankerinin alev aldığını ve yanmaya devam ettiğini" aktardı.

