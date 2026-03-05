Albaraka Türk, EBRD'nin Dış Ticareti Destekleme Programı'na katıldı

Albaraka Türk, sınır ötesi ticareti güçlendirmek amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yürütülen Dış Ticareti Destekleme Programı'na dahil oldu.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 'Türk şirketlerini küresel ticaret ağlarına entegre etme ve ihracat odaklı büyümeyi sorumlu bankacılık prensipleriyle güçlendirme' taahhüdünü destekleyen bir işbirliğine imza attı.

Albaraka Türk, EBRD'nin Dış Ticareti Destekleme Programı'na Türkiye'den dahil olan ilk katılım bankası ünvanını kazandı.

İşbirliği kapsamında, EBRD tarafından bankaya 50 milyon dolar tutarında ticaret finansmanı limiti sağlandı. Söz konusu limit, yerel işletmelerin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmayı ve uluslararası ticaretin önündeki finansal engelleri kaldırmayı hedefliyor.

Sağlanan imkanla EBRD, uluslararası teyit eden bankalara garantiler vererek Albaraka Türk tarafından gerçekleştirilen uluslararası ticaret işlemlerinin ödeme riskini üstlenecek. Söz konusu limitin, bankanın ticaret finansmanı kapasitesini artırırken, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarıyla bağlantısını güçlendirmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında, ticaret finansmanında uyum, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve kapsayıcılık alanlarında danışmanlık hizmetleri verilecek ve eğitim programları yoluyla bilgi birikiminin aktarılması sağlanacak.

EBRD'nin ödüllü TFP programı, 28 ekonomide faaliyet gösteriyor ve 130'dan fazla amir banka ile 800'den fazla teyit bankasından oluşan bir ağa sahip bulunuyor. EBRD, TFP aracılığıyla yerel bankalara garantiler ve kısa vadeli finansman sağlayarak ticaret akışının daha sorunsuz gerçekleşmesine ve yerel işletmelerin yeni pazarlara erişiminin artmasına katkıda bulunuyor.

Muhabir bankacılık ilişkilerini güçlendirerek yeni pazarlar arasında bağlantılar geliştirilmesine ve bölge içi işlemlerin teşvik edilmesine yardımcı olan EBRD'nin ağı, bugüne kadar faaliyet gösterdiği ülkelerde toplam 42 milyar avro tutarında 36 binden fazla küresel ticaret işlemini destekledi.

'Bu ortaklık stratejik bir dönüm noktası'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, EBRD'nin Dış Ticareti Destekleme Programı kapsamında hayata geçirdikleri ortaklığın, Albaraka Türk ve Türkiye'deki katılım bankacılığı açısından stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türkiye'de programa amir banka olarak katılan ilk katılım bankası olmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Temsah, şunları kaydetti:

'50 milyon ABD doları tutarındaki limit, Türk şirketlerinin ve KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimini güçlendirmemize, sürdürülebilir sınır ötesi ticareti desteklememize ve Türkiye'nin ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamamıza imkan tanıyacak. Bu işbirliği, sorumlu bankacılık anlayışımızı ve ESG uyumlu finansman yaklaşımımızı uluslararası ölçekte daha da güçlendirmemizi sağlayacak.'

EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige de TFP kapsamında Albaraka Türk ile ortaklık kurmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Malige, 'Albaraka Türk'ün Türkiye'de programa katılan ilk katılım bankası olması, bu işbirliğini ayrıca anlamlı kılıyor. Bu imkan, bankanın ticaret finansmanı kapasitesini güçlendirecek ve Türkiye'nin önemli küresel pazarlarla bağlantısını daha da destekleyecek.' değerlendirmesinde bulundu.