BIST 13.106
DOLAR 44,00
EURO 51,25
ALTIN 7.291,43
HABER /  EKONOMİ

Beymen Group'tan "Bizde Sen Varsın" projesi

Beymen Group'tan "Bizde Sen Varsın" projesi

Beymen Group, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Bizde Sen Varsın' projesini hayata geçirdi.

Abone ol

Gruptan yapılan açıklamaya göre, çalışanını merkeze alan Beymen Group, proje ile kurum kültüründe insanı odağa koyan anlayışını görünür kılmayı amaçlıyor.

'Bizde Sen Varsın' söylemi, her bir çalışanın emeğini, katkısını ve varlığını kurumun ortak başarısının temel unsuru olarak tanımlayan kapsayıcı bir kültürel çerçeve sunuyor.

Grubun sürdürülebilirlik vizyonu 'Beymen Promise' kapsamında şekillenen proje, eşitlik, dayanışma ve birlikte üretme kültürünü kurumun uzun vadeli değerleri arasında konumlandırıyor ve kadın çalışanların uzmanlığı ve katkıları üzerinden çeşitliliğin gücünü vurguluyor.

Proje kapsamında hazırlanan film ise grubun farklı departmanlarında görev yapan kadın çalışanların hikayelerini konu alıyor. Mağazalardan genel merkeze, tasarım merkezinden lojistik operasyonlara uzanan yapıda yer alan çalışanlar, filmde temsil ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Enpara Bank'ın 2025 net dönem karı 5,7 milyar lira oldu
Enpara Bank'ın 2025 net dönem karı 5,7 milyar lira oldu
Albaraka Türk, EBRD'nin Dış Ticareti Destekleme Programı'na katıldı
Albaraka Türk, EBRD'nin Dış Ticareti Destekleme Programı'na katıldı
Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 22 zanlıdan 16'sı tutuklandı...
Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 22 zanlıdan 16'sı tutuklandı...
Bakan Bolat duyurdu: Türk ürünlerine 'Made in EU' vizesi geliyor
Bakan Bolat duyurdu: Türk ürünlerine 'Made in EU' vizesi geliyor
Bakan Mehmet Şimşek'ten akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama
Bakan Mehmet Şimşek'ten akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama
Kuzey Kore lideri Kim, "stratejik" seyir füzesi testini denetledi
Kuzey Kore lideri Kim, "stratejik" seyir füzesi testini denetledi
Tahran'ı iki günde 100 bin kişi terk etti
Tahran'ı iki günde 100 bin kişi terk etti
Anadou Efes, Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL ile karşılaşacak
Anadou Efes, Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL ile karşılaşacak
Medipol uzmanı başardı! Yürüyemez hale getiren 2 kilogramlık dev tümör Medipol’de çıkarıldı
Medipol uzmanı başardı! Yürüyemez hale getiren 2 kilogramlık dev tümör Medipol’de çıkarıldı
Tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
Tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP lideri Özel'e tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP lideri Özel'e tepki
İzmir'de bir kişi kiracısını öldürdü! Sebebi de...
İzmir'de bir kişi kiracısını öldürdü! Sebebi de...