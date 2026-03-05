O ülke artan gerilim nedeniyle İran'a seyahat yasağı getirdi

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'in saldırılarının ardından Orta Doğu'da yükselen gerilim sebebiyle İran'a seyahat yasağı uygulandığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik seyahat uyarısının güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlara ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunulan 3'üncü seviye seyahat uyarısının, seyahat yasağına yükseltildiği belirtildi.

Bakanlık, ayrıca İran'ı izinsiz ziyaret eden veya İran'da kalan Kore vatandaşlarının, ilgili yasalar gereğince cezalandırılabileceği uyarısında bulundu.