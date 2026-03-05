BIST 13.106
DOLAR 44,00
EURO 51,25
ALTIN 7.291,43
HABER /  DÜNYA

O ülke artan gerilim nedeniyle İran'a seyahat yasağı getirdi

O ülke artan gerilim nedeniyle İran'a seyahat yasağı getirdi

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'in saldırılarının ardından Orta Doğu'da yükselen gerilim sebebiyle İran'a seyahat yasağı uygulandığını duyurdu.

Abone ol

Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik seyahat uyarısının güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlara ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunulan 3'üncü seviye seyahat uyarısının, seyahat yasağına yükseltildiği belirtildi.

Bakanlık, ayrıca İran'ı izinsiz ziyaret eden veya İran'da kalan Kore vatandaşlarının, ilgili yasalar gereğince cezalandırılabileceği uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişi yüzde 90 azaldı
Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişi yüzde 90 azaldı
İsrail ordusu, Lübnan'da 320 Hizbullah hedefini vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan'da 320 Hizbullah hedefini vurduğunu duyurdu
Trump'a suikast planlamakla suçlanan sanık emri İran'dan aldığını iddia etti
Trump'a suikast planlamakla suçlanan sanık emri İran'dan aldığını iddia etti
ABD'li rahipler hakkında korkutan gerçek! Çocukları yıllarca istismar etmişler...
ABD'li rahipler hakkında korkutan gerçek! Çocukları yıllarca istismar etmişler...
Son cemre toprağa düştü
Son cemre toprağa düştü
ABD'nin en büyüyük bankası Morgan Stanley'den şok karar
ABD'nin en büyüyük bankası Morgan Stanley'den şok karar
Derbinin bilet fiyatları belli oldu, 37 bin liraya maç
Derbinin bilet fiyatları belli oldu, 37 bin liraya maç
Başbakan Meloni duyurdu! İşte İtalya'nın Orta Doğu'daki savaşla ilgili atacağı ilk adım
Başbakan Meloni duyurdu! İşte İtalya'nın Orta Doğu'daki savaşla ilgili atacağı ilk adım
MSB'den göç dalgası iddiasına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
MSB'den göç dalgası iddiasına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu
İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Atanan personel 3 yıl yer değiştiremeyecek...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Atanan personel 3 yıl yer değiştiremeyecek...
ABD Maduro sonrası Venezuela'dan 1 ton altın aldı Trump yeni lideri övdü
ABD Maduro sonrası Venezuela'dan 1 ton altın aldı Trump yeni lideri övdü