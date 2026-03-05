BIST 13.106
DOLAR 44,00
EURO 51,25
ALTIN 7.291,43
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenlediği İran'dan topraklarına füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.

Abone ol

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran’dan atılan füzeleri engellemek için çalıştığı belirtildi.

Tehlikenin bulunduğu bölgede cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiğini bildiren açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv dahil geniş bir bölgede cep telefonlarında İran'dan atılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları çaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Maduro sonrası Venezuela'dan 1 ton altın aldı Trump yeni lideri övdü
ABD Maduro sonrası Venezuela'dan 1 ton altın aldı Trump yeni lideri övdü
TMSF, İBB soruşturması kapsamında kayyım atanan şirkete ait villayı satışa çıkardı
TMSF, İBB soruşturması kapsamında kayyım atanan şirkete ait villayı satışa çıkardı
ABD'de çok sayıda rahibin yıllarca çocukları istismar ettiği ortaya çıktı
ABD'de çok sayıda rahibin yıllarca çocukları istismar ettiği ortaya çıktı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı! Azerbaycan basını duyurdu
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı! Azerbaycan basını duyurdu
İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağı düştü
İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağı düştü
İstanbul'da kaynakçılara sürpriz baskın! Ceza yiyen sürücüler ne dedi?
İstanbul'da kaynakçılara sürpriz baskın! Ceza yiyen sürücüler ne dedi?
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi
GSMA, Turkcell'in modelini "örnek uygulama" olarak seçti
GSMA, Turkcell'in modelini "örnek uygulama" olarak seçti
Bursa'da dehşet! Bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Bursa'da dehşet! Bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Arakçi'den, İran savaş gemisinin batırılmasının ardından açıklama
Arakçi'den, İran savaş gemisinin batırılmasının ardından açıklama
Büyük kozunu sahaya sürdü! İran'dan savaşta çarpıcı hamle
Büyük kozunu sahaya sürdü! İran'dan savaşta çarpıcı hamle
İspanya'dan Beyaz Saray'ın 'ABD ordusuyla iş birliğini kabul ettiler' sözleriyle ilgili önemli açıklama
İspanya'dan Beyaz Saray'ın 'ABD ordusuyla iş birliğini kabul ettiler' sözleriyle ilgili önemli açıklama