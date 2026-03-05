Derbinin bilet fiyatları belli oldu, 37 bin liraya maç

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu. İşte ayrıntılar...Abone ol
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını duyurdu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını etkileyecek kritik maçın bilet fiyatları 37 bin 500 TL ile 2 bin 250 TL arasında değişiyor.
Karşılaşmanın biletleri bugün saat 10.00’da BJK SuperApp’te ön satışa, saat 12.00’de ise genel satışa sunulacak.
Beşiktaş ile Galatasaray Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE BİLET FİYATLARI
VIP 100: 37.500 TL
VIP 101-126: 33.750 TL
2.Kategori: 11.000 TL
3.Kategori: 9.750 TL
4.Kategori: 7.500 TL
5.Kategori: 6.500 TL
6.Kategori: 5.750 TL
Doğu Üst: 3.500 TL
7.Kategori: 2.500 TL
8.Kategori: 2.250 TL