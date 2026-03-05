BIST 13.106
İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağı düştü

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının İran’ın batısında düştüğünü bildirdi. Kanal 14'e göre, uçak mürettebatı operasyonla kurtarıldı.

Kanalın haberine göre, uçak yere çarpmadan önce mürettebat paraşütle atladı. Mürettebatın İran topraklarında kaldığı ifade edildi.

Haberde, daha sonra ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla mürettebatın kurtarıldığı öne sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Mart'a yaptığı açıklamada, ABD-İsrail’in saldırılarının başlamasından beri 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 18 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca 3 ABD savaş uçağının Kuveyt’te "dost ateşi" sonucu düşürüldüğü belirtilmişti.

