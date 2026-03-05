İstanbul'da kaynakçılara sürpriz baskın! Ceza yiyen sürücüler ne dedi?

İstanbul'da polis ekipleri sabah saatlerinde trafikte dron destekli taralı alan uygulaması yaptı. Ceza yiyen sürücülerin gerekçeleri dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile denetledi.

Ümraniye'de Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal ederek kaynak yapmak isteyen çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu.

Sarıyer-Maslak TEM Otoyolu ve Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da ekipler uygulama yaptı.

Uygulama esnasında bazı sürücülerin, taralı alan ihlali gerekçelerini soran polis ekiplerine "İşe geç kalmıştım.", "Taralı alanı fark etmedim.", "İlk kez girdim, her zaman dikkat ediyordum.", "Kavşağı kaçırdım.", "Bir daha ihlal etmem." gibi gerekçeler sunduğu dikkati çekti.

Öte yandan, taralı alan ihlali yapanların çoğunlukla motosiklet sürücüsü olduğu görüldü.

Kontrolleri yapılan sürücülere cezai işlem uygulandı.