BIST 13.106
DOLAR 44,00
EURO 51,25
ALTIN 7.291,43
HABER /  EKONOMİ

Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Abone ol

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda mart ayı için yaklaşık 4,74 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,76 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Beymen Group'tan "Bizde Sen Varsın" projesi
Beymen Group'tan "Bizde Sen Varsın" projesi
Mardin'de otomobil devrildi: Otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'de otomobil devrildi: Otomobildeki 4 kişi yaralandı
Enpara Bank'ın 2025 net dönem karı 5,7 milyar lira oldu
Enpara Bank'ın 2025 net dönem karı 5,7 milyar lira oldu
Albaraka Türk, EBRD'nin Dış Ticareti Destekleme Programı'na katıldı
Albaraka Türk, EBRD'nin Dış Ticareti Destekleme Programı'na katıldı
Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 22 zanlıdan 16'sı tutuklandı...
Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 22 zanlıdan 16'sı tutuklandı...
Bakan Bolat duyurdu: Türk ürünlerine 'Made in EU' vizesi geliyor
Bakan Bolat duyurdu: Türk ürünlerine 'Made in EU' vizesi geliyor
Bakan Mehmet Şimşek'ten akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama
Bakan Mehmet Şimşek'ten akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama
Kuzey Kore lideri Kim, "stratejik" seyir füzesi testini denetledi
Kuzey Kore lideri Kim, "stratejik" seyir füzesi testini denetledi
Tahran'ı iki günde 100 bin kişi terk etti
Tahran'ı iki günde 100 bin kişi terk etti
Anadou Efes, Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL ile karşılaşacak
Anadou Efes, Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL ile karşılaşacak
Medipol uzmanı başardı! Yürüyemez hale getiren 2 kilogramlık dev tümör Medipol’de çıkarıldı
Medipol uzmanı başardı! Yürüyemez hale getiren 2 kilogramlık dev tümör Medipol’de çıkarıldı
Tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
Tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı