GSMA, Turkcell'in modelini "örnek uygulama" olarak seçti

Turkcell'in liderliğinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) koordinasyonu ve Türkiye'de faaliyet gösteren diğer operatörlerin katılımıyla geliştirilen yurt dışı kaynaklı sahte arama engelleme modeli, Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından 'örnek uygulama' olarak seçildi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen GSMA'nın İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) kapsamında 'BTK CLI' uygulaması, tanıtımlar aracılığıyla uluslararası teknoloji ekosistemiyle paylaşıldı.

Yurt dışı kaynaklı sahte aramalar (ses datası üzerinden gerçekleştirilen) son dönemde dolandırıcılık yöntemleri arasında öne çıkıyor. Dolandırıcılar, arayan numarayı değiştirerek çağrıyı Türkiye'deki bir mobil hattan yapılıyormuş gibi gösterebiliyor. Kullanıcı ekranında yerel bir numara gördüğü için çağrıya daha kolay güvenebiliyor. Bu sahte arama yöntemi, telefon kullanıcılarının dolandırıcılığa açık hale gelmesine neden oluyor.

Turkcell'in önerisiyle ve BTK'nin düzenlemeleri doğrultusunda geliştirilen uygulama, sektör paydaşlarının katılımıyla hayata geçirildi.

Uygulamanın kapsamı genişletildi

Turkcell'in geliştirdiği model, yurt dışından gelen ve Türkiye'ye ait bir mobil numara gibi gösterilen çağrıları anlık olarak kontrol ediyor. Arayan numaranın gerçekten yurt dışında olup olmadığı sorgulanıyor. Hat roaming (uluslararası dolaşım) durumundaysa çağrı iletiliyor. Aksi durumda çağrı sahte kabul edilerek sonlandırılıyor. Bu sayede dolandırıcılık girişimi aboneye ulaşmadan engelleniyor.

Ekiplerin tamamen kurum içi kaynaklarıyla ek bir yatırım maliyeti oluşturulmadan geliştirdiği BTK CLI uygulamasının koruma mekanizması, daha önce yalnızca sahte numara ve hedef abonenin aynı operatörde olduğu durumlarda çalışabilirken, tüm operatörlerin katılımıyla bu güvenlik kalkanı, Türkiye çapındaki tüm şebekeleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Proje, GSMA tarafından yürütülen 'United Against Scams' adlı dolandırıcılıkla mücadele programı kapsamında örnek uygulamalar listesine dahil edildi.

'Bir ayda 4 milyon sahte aramayı engelledik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yurt dışı kaynaklı sahte aramaların yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada kullanıcı güvenliğini tehdit eden önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Projeyi BTK'nin koordinasyonu ve sektör paydaşlarının desteğiyle hayata geçirdiklerini aktaran Koç, 'Bu projeyle, Aralık 2025'te sadece Turkcell şebekesinde yaklaşık 4 milyon sahte aramayı engelledik. Tüm operatörler genelinde bu sayının yaklaşık 10 milyona ulaştığını öngörüyoruz. Çözümümüzün GSMA tarafından örnek uygulama olarak seçilmesi ve Mobil Dünya Kongresi'nde uluslararası paydaşlara sunulması, Türkiye'de geliştirilen önemli bir iş modelinin küresel ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

Koç, müşterilerini dolandırıcılık girişimlerine karşı korumaya yönelik teknolojik ve sektörel işbirliklerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, 'Kullanıcılar bilinmeyen numaralardan gelen aramaları ihtiyatlı cevaplama konusunda hassas davranmaya devam etmeli.' değerlendirmesinde bulundu.