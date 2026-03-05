BIST 13.106
HABER /  DÜNYA

Arakçi'den, İran savaş gemisinin batırılmasının ardından açıklama

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Sri Lanka açıklarında ABD tarafından batırılan İran savaş gemisi "Dena"ya ilişkin sert bir açıklama yaptı. ABD’yi uluslararası sularda "vahşet" işlemekle suçlayan Arakçi, "Sözlerimi unutmayın: ABD, yarattığı suçun sonuçlarından çok pişman olacak" dedi.

ABD ve İsrail’in İran anakarasına yönelik operasyonları sürerken, gerilimin dalgaları Hint Okyanusu’na taştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün Sri Lanka açıklarında ABD donanması tarafından hedef alınan ve batırılan İran savaş gemisi üzerinden Washington’a "misilleme" mesajı gönderdi.

"130 DENİZCİ UYARI YAPILMADAN VURULDU"

Bakan Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının uluslararası hukuk normlarını çiğnediğini savundu. Geminin o bölgede bulunma nedenine dikkat çeken Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, İran kıyılarından 2 bin mil uzakta, açık denizde bir vahşet işledi. Hindistan Donanması’nın konuğu olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan Dena gemisi, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vuruldu."

BÖLGESEL GERİLİM HİNT OKYANUSU'NA SIÇRADI

Söz konusu saldırı, çatışmanın coğrafi sınırlarının Orta Doğu’nun çok ötesine geçtiğini kanıtlıyor. Sri Lanka açıklarında gerçekleşen bu hamle, ABD’nin İran’ın sadece anakara savunmasını değil, küresel deniz gücünü ve lojistik ağlarını da tasfiye etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Dün (4 Mart) Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, yaptığı açıklamada, batan İran gemisinde bulunan kişilerden 87'sinin cansız bedenine ulaşıldığını söylemişti.

Donanma sözcüsü Buddhika Sampath, 180 kişinin bulunduğu gemiden kurtarılan 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Olay yerine ulaşıldığında gemiden iz yoktu. İnsanları suda yüzerken bulduk" ifadelerini kullanmıştı.​​​​​​​

Pentagon'da basın toplantısı yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Bir Amerikan denizaltısı, uluslararası sularda güvende olduğunu sanan bir İran savaş gemisini batırdı" demişti.

