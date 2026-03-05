BIST 13.106
DOLAR 44,00
EURO 51,25
ALTIN 7.291,43
HABER /  DÜNYA

İspanya'dan Beyaz Saray'ın 'ABD ordusuyla iş birliğini kabul ettiler' sözleriyle ilgili önemli açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İspanya'dan Beyaz Saray'ın 'ABD ordusuyla iş birliğini kabul ettiler' sözleriyle ilgili önemli açıklama

İspanya, "ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiği" iddialarını kesin bir dille yalanladı. İran'dan ateşlenen füzenin Türk hava sahasında düşürülmesi sonrası destek mesajı yayınlayan İspanya Dışileri Bakan Albares, "İspanya hükümetinin Orta Doğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu zerre kadar değişmedi." dedi.

Abone ol

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesi sonrası Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yayımladı.

Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Bakan Albares, "İran'ın ülkelerine (Türkiye'ye) yönelik füze saldırısını şiddetle kınadığımızı ve bu saldırı sonrasında Türk hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı ilettiğimi belirttim." ifadelerini kullandı.

Albares ayrıca, "İspanya, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesi çağrısını yinelemektedir. Tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesini talep ediyoruz. Barış için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

İspanya'dan ABD'ye yalanlama

Diğer yandan Albares, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'un İspanyol üslerindeki tesislerini İran'a karşı operasyonlar için kullanmasına izin vermeyi reddetmesi üzerine ticaret ambargosu tehdidinde bulunmasının ardından, İspanya'nın "ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiği" yönündeki açıklamasını reddetti.

Albares, Ser radyosuna yaptığı açıklamada, "Bunu kesinlikle reddediyorum. İspanya hükümetinin Orta Doğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu zerre kadar değişmedi." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İranlı komutan, "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını" savundu
İranlı komutan, "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını" savundu
Edip Akbayram vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı
Edip Akbayram vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı
UNESCO listesindeydi! Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ekosistem canlanıyor
UNESCO listesindeydi! Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ekosistem canlanıyor
Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Beymen Group'tan "Bizde Sen Varsın" projesi
Beymen Group'tan "Bizde Sen Varsın" projesi
Mardin'de otomobil devrildi: Otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'de otomobil devrildi: Otomobildeki 4 kişi yaralandı
Enpara Bank'ın 2025 net dönem karı 5,7 milyar lira oldu
Enpara Bank'ın 2025 net dönem karı 5,7 milyar lira oldu
Albaraka Türk, EBRD'nin Dış Ticareti Destekleme Programı'na katıldı
Albaraka Türk, EBRD'nin Dış Ticareti Destekleme Programı'na katıldı
Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 22 zanlıdan 16'sı tutuklandı...
Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 22 zanlıdan 16'sı tutuklandı...
Bakan Bolat duyurdu: Türk ürünlerine 'Made in EU' vizesi geliyor
Bakan Bolat duyurdu: Türk ürünlerine 'Made in EU' vizesi geliyor
Bakan Mehmet Şimşek'ten akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama
Bakan Mehmet Şimşek'ten akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama
Kuzey Kore lideri Kim, "stratejik" seyir füzesi testini denetledi
Kuzey Kore lideri Kim, "stratejik" seyir füzesi testini denetledi