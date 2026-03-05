Edip Akbayram vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı

Müzik dünyasının unutulmaz ismi Edip Akbayram, vefatının birinci yıldönümünde, sevenleri tarafından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybeden Akbayram, eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram ve yakın dostları tarafından duygusal bir törenle anıldı.

Anma merasimine katılanlar arasında, ünlü sanatçılar Onur Akın, Kubat, Fırat Tanış ve Aykut Kocaman da yer aldı. Akbayram’ın yakınları, bir yıl önce kaybettikleri sevdiklerini anarken, duygu dolu anlar yaşandı.

Sanatçının eşi Ayten Akbayram, duygusal bir konuşma yaparak, "Onu evrene, yüreğime sığdıramadım ama buraya sığdırdım. Ondan özür diliyorum. Ancak biliyorum ki çocukları ve sevenleri onu evrene tekrar geri döndürecek" diyerek eşine olan özlemini ve sevgisini dile getirdi.

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram da babasına duyduğu derin özlemi paylaştı. "Boşluğunu doldurabilecek bir cümle, yokluğunun acısını hafifletebilecek herhangi bir kelime yok. Seni çok büyük bir özlem, çok büyük bir saygı ve çok büyük bir sevgiyle anmak için buradayız. İyi ki bu dünyaya geldin babacığım," şeklinde konuşan Türkü Akbayram, babasının hatırasını yaşatmanın verdiği huzuru ve acıyı paylaştı.

Edip Akbayram’ın anıldığı bu özel günde, sevenleri sanatçıyı saygı ve sevgiyle andı, müzikle olan bağını ve onun müziğe kattığı eşsiz değerleri tekrar hatırladı.