Ebru Şahin ve Cedi Osman boy tartışmasına son noktayı koydu
Güzel oyuncu Ebru Şahin hayatını basketbolcu Cedi Osman ile birleştirmişti. Ünlü çift mutlu evliliklerini sürdürürken boy farkı yorumlarına da son noktayı koydu.
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 2022'de nikâh masasına oturduktan sonra gözlerden uzak tuttukları özel hayatlarıyla yeniden gündeme geldi.
Çift, katıldıkları bir etkinlikte boy farkı hakkındaki tartışmalara son noktayı koydu.
Sosyal medyada sıkça gündeme gelen "boy farkı" esprileri ve yorumlarına, ikili birlikte verdikleri pozlarla net bir cevap verdi.
Ebru Şahin, basına yaptığı açıklamada, "Evliliğimiz gayet güzel gidiyor, boy sorunumuz yok" diyerek tartışmalara son noktayı koydu. Şahin, projeleriyle ilgili de heyecanını dile getirerek "Yeni projelerim var, okuduğum işler var, inşallah olursa sizinle de paylaşırım" dedi.