Demet Akalın klip için bambaşka birine dönüştü! Sarışın oldu, tozu dumana kattı
Yeni şarkısının klip çekimleri için hazırlıklara başlayan Demet Akalın imajını yeniledi. Saçlarını sarıya boyatan ünlü şarkıcının yeni tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Yeni klibi için imaj değiştiren Demet Akalın, sarışın haliyle hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü şarkıcının yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Akalın’ın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden 53 yaşındaki Demet Akalın, yeni şarkı öncesinde yaptığı imaj değişikliğine gitti.
SARIŞIN OLDU
Sivri dilli açıklamaları ve hit parçalarıyla magazin dünyasında sık sık adından söz ettiren Akalın, saçlarını sarıya boyatarak yıllar sonra yeniden sarışın oldu.
Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.