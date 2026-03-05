BIST 13.106
Demet Akalın klip için bambaşka birine dönüştü! Sarışın oldu, tozu dumana kattı

Yeni şarkısının klip çekimleri için hazırlıklara başlayan Demet Akalın imajını yeniledi. Saçlarını sarıya boyatan ünlü şarkıcının yeni tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Demet Akalın klip için bambaşka birine dönüştü! Sarışın oldu, tozu dumana kattı - Resim: 1

Yeni klibi için imaj değiştiren Demet Akalın, sarışın haliyle hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü şarkıcının yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Akalın’ın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Demet Akalın klip için bambaşka birine dönüştü! Sarışın oldu, tozu dumana kattı - Resim: 2

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden 53 yaşındaki Demet Akalın, yeni şarkı öncesinde yaptığı imaj değişikliğine gitti.

Demet Akalın klip için bambaşka birine dönüştü! Sarışın oldu, tozu dumana kattı - Resim: 3

SARIŞIN OLDU

Sivri dilli açıklamaları ve hit parçalarıyla magazin dünyasında sık sık adından söz ettiren Akalın, saçlarını sarıya boyatarak yıllar sonra yeniden sarışın oldu.

Demet Akalın klip için bambaşka birine dönüştü! Sarışın oldu, tozu dumana kattı - Resim: 4

Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. 

