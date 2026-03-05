Can Yaman'dan şok yaratacak paylaşım! Karın kasları olay...
Kariyerinin zirvesindeyken yaptığı talihsiz açıklamalar nedeniyle Türkiye'den ayrılan ve İtalya'da oyunculuk kariyerini sürdüren Can Yaman son paylaşımı ile gündemde.
İtalya'da yaşamaya devam eden ünlü oyuncu Can Yaman, hem projeleri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Son olarak, sosyal medya hesabından paylaştığı karın kası pozu ile adından söz ettirdi.
"Erkenci Kuş" ve "İnadına Aşk" gibi popüler dizilerle tanınan Can Yaman, Türkiye'deki başarısının ardından yurt dışında kariyerine devam etme kararı almıştı. Son dönemde sıkça sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Yaman, 1,3 milyon takipçisiyle büyük bir ilgi görüyor.
Bir süre önce DJ Sara Bluma ile aşk yaşamaya başlayan Yaman, çift olarak ilk kez bir etkinlikte görüntülenmişti. Ancak, geçtiğimiz günlerde üzücü bir gelişme yaşandı; ikili, birbirlerini takipten çıkararak ayrıldıklarını duyurdu.
Can Yaman, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla büyük yankı uyandırdı. Karın kaslarıyla dikkat çeken fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Fit vücut hatlarıyla beğeni toplayan oyuncu, her geçen gün sosyal medyada daha çok konuşuluyor.