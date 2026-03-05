Bülent Şakrak aşka geldi! Genç sevgilisine romantik mesaj
Bülent Şakrak ile sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun ilişkisi doludizgin devam ediyor. Ünlü oyuncu, birlikteliklerinin birinci yılını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Şakrak’ın aşk dolu sözleri kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.
Bülent Şakrak ile Duygu Arabacıoğlu’nun aşkı birinci yılında da hız kesmedi. Ünlü oyuncunun sevgilisine yaptığı romantik paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Bülent Şakrak aradığı aşkı Duygu Arabacıoğlu'nda buldu. Şakrak ile Arabacıoğlu'nun aşkı doludizgin devam ediyor.
Çift, mutlu pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu, ilişkilerinin birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Instagram'dan birlikte oldukları kareleri yayımlayan Şakrak, beğeni toplayan gönderisine; ''Yıl: Yer yuvarlağının Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. Çok seviyorum seni. 1. yıl'' notunu düştü.