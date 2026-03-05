Büyük kozunu sahaya sürdü! İran'dan savaşta çarpıcı hamle

ABD-İsrail ile 6 gündür savaşan İran yeni silahını devreye aldı. ABD'nin çekindiği Şahid-136 dronunun daha gelişmiş versiyonu olan Hadid-110 savaşta kullanılmaya başladı. ABD hedeflerine karşı operasyonlarda devreye alınan ve torbojet motor ile donatılan Hadid-110, 510 kilometre hıza ulaşabildiği ve daha düşük radar görünürlüğü sayesinde hedefe ulaşma başarısının daha fazla olduğu ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik saldırılarda ilk kez "Hadid-110" adlı jet motorlu insansız hava aracını kullandığı bildirildi. İran medyası ve Devrim Muhafızları'na yakın kaynaklar, söz konusu dronun ABD hedeflerine karşı operasyonlarda devreye alındığını aktardı.

Jet motorlu yüksek hızlı dron

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre Hadid-110'un en dikkat çeken özelliği turbojet motorla donatılmış olması. Üçgen (delta kanat) tasarıma sahip olan dronun saatte yaklaşık 510 kilometre hıza ulaşabildiği ve İran envanterindeki en hızlı insansız hava araçlarından biri olduğu belirtiliyor.

Askeri analistler, Hadid-110'un özellikle hava savunma sistemlerini aşmak amacıyla geliştirildiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, daha önce kullanılan Şahid-136 modeline kıyasla daha yüksek hız ve daha düşük radar görünürlüğü sayesinde hedefe ulaşma ihtimali artırılmış durumda.

Hadid-110 ve Şahid-136 karşılaştırması

İki model arasındaki teknik farklar da dikkat çekiyor. Şahid-136 saatte yaklaşık 180 kilometre hız yapabilirken, Hadid-110'un hızının 510 kilometreye kadar çıkabildiği ifade ediliyor. Buna karşılık Şahid-136 yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip uzun menzilli bir dron olarak öne çıkarken, Hadid-110'un menzilinin 350 ila 400 kilometre arasında olduğu belirtiliyor.

Hadid-110'un havada yaklaşık bir saat kalabildiği ve bu nedenle uzun menzilli saldırılar yerine hızlı ve taktiksel görevler için tasarlandığı değerlendiriliyor.

Tatbikattan operasyonel kullanıma geçildi

Hadid-110 dronu ilk kez 12 Şubat 2025'te tanıtılmış ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin katıldığı ortak askeri tatbikatlarda test edilmişti. İran medyasına göre söz konusu sistem, son saldırılarla birlikte ilk kez operasyonel bir görevde kullanılmış oldu.

İran dronları ABD'de tedirginlik yaratmıştı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği kapalı brifingde Ortadoğu'daki savaşın seyri ele alındı. Yaklaşık 80 dakika süren toplantıda olası kara harekâtı, mühimmat stokları ve İran yapımı "Shahed" tipi İHA'ların oluşturduğu tehdit gündeme geldi. Yetkililerin, bu İHA'ların beklenenden daha büyük bir sorun oluşturduğunu ve mevcut hava savunma sistemlerinin hepsini engellemekte zorlanabileceğini ifade ettiği öne sürüldü.