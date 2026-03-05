BIST 13.079
DOLAR 44,00
EURO 51,23
ALTIN 7.306,92
HABER /  DÜNYA

Ukrayna duyurdu: Rus ordusu sivil bir gemiye saldırı düzenledi

Ukrayna duyurdu: Rus ordusu sivil bir gemiye saldırı düzenledi

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rusya'nın, Karadeniz'de Ukrayna açıklarında mısır taşıyan sivil bir gemiye yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Abone ol

Deniz Kuvvetlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Karadeniz'de Ukrayna açıklarında Panama bandıralı sivil yük gemisine İHA ile saldırdığı belirtildi.

Odessa'daki Çernomorsk Limanı'ndan çıkan ve mısır yüklü "BULL" adlı gemiye yönelik saldırının 4 Mart tarihinde yerel saat 19.20 sularında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Saldırı sonucunda mürettebattan bir kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Limandan ayrılan gemi, İstanbul Boğazı'na doğru ilerliyordu. Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait botlar, olay yerine yardım sağlamak için derhal gönderildi. Ama geminin kaptanı yardım istemedi ve yaralıyı tahliye etmeyi reddetti. Kuru yük gemisi belirli bir rota üzerinde hareket etmeye devam etti." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabiha Gökçen Havalimanı majör kategorisinde "Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı" oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı majör kategorisinde "Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı" oldu
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den 'Ege Adaları' açıklaması
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den 'Ege Adaları' açıklaması
Öğretmenleri tehdit eden veli tutuklandı
Öğretmenleri tehdit eden veli tutuklandı
Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 203 siteye erişim engeli
Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 203 siteye erişim engeli
Ekrem İmamoğlu'ndan diğer cumhurbaşkanı adayları hakkında kritik açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan diğer cumhurbaşkanı adayları hakkında kritik açıklama
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili dünyadan tepkiler yükseldi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili dünyadan tepkiler yükseldi
Türkiye'de otomotiv endüstrisi şubat ayında 3 milyar 544 milyonluk ihracat gerçekleştirdi
Türkiye'de otomotiv endüstrisi şubat ayında 3 milyar 544 milyonluk ihracat gerçekleştirdi
Sakaryaspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
Sakaryaspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
CW Enerji, bir firmanın çatısına GES kurulumunu tamamladı
CW Enerji, bir firmanın çatısına GES kurulumunu tamamladı
Sabancı'dan son 5 yılda 6,5 milyar dolarlık yatırım
Sabancı'dan son 5 yılda 6,5 milyar dolarlık yatırım
Lal Denizli'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu!
Lal Denizli'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu!
O ülke artan gerilim nedeniyle İran'a seyahat yasağı getirdi
O ülke artan gerilim nedeniyle İran'a seyahat yasağı getirdi