BIST 13.106
DOLAR 44,00
EURO 51,25
ALTIN 7.291,43
HABER /  DÜNYA

ABD'de çok sayıda rahibin yıllarca çocukları istismar ettiği ortaya çıktı

ABD'de çok sayıda rahibin yıllarca çocukları istismar ettiği ortaya çıktı

ABD'nin Rhode Island eyaletinde çok sayıda rahibin onlarca yıl boyunca çocukları istismar ettiği ortaya çıktı.

Abone ol

New York Times'ın haberine göre, Rhode Island Başsavcısı Peter F. Neronha tarafından açıklanan raporda, eyaletteki Katolik kiliselerinde görev yapan çok sayıda rahibin yüzlerce çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

1950'den itibaren yaklaşık 75 yıllık dönemi kapsayan 300 sayfalık raporda 75 rahibin en az 300 çocuğa istismar suçlamasıyla ilişkilendirildiği kaydedildi.

Raporda, Providence Piskoposluğunun, istismar iddialarına karşı çoğu zaman kolluk kuvvetlerine başvurmak veya rahipleri görevden almak yerine vakaları kurum içinde değerlendirdiği ve bazı rahipleri başka kiliselere transfer ettiği bildirildi.

2019'da başlatılan inceleme kapsamında piskoposluk tarafından sağlanan yaklaşık 250 bin sayfalık belgenin incelendiği, 150 kişiyle görüşüldüğü ifade edildi.

Raporda ayrıca, istismar mağdurlarının çoğunun 11 ila 14 yaşlarındaki erkek çocuklarından oluştuğu, vakaların önemli bölümünün 1970'li yıllarda yaşandığı ve mağdurların ortalama 26 yıl sonra istismarı yetkililere bildirdikleri kaydedildi.

Başsavcı Neronha, düzenlediği basın toplantısında, piskoposluğun, haklarında istismar suçlaması bulunan en az 30 rahibi en az 5 kez farklı kiliselerde görevlendirdiğini söyledi.

Providence Piskoposluğu, geçmişte istismar vakalarının ele alınış biçiminde "ciddi hatalar" yapıldığını kabul etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı! Azerbaycan basını duyurdu
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı! Azerbaycan basını duyurdu
İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağı düştü
İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağı düştü
İstanbul'da kaynakçılara sürpriz baskın! Ceza yiyen sürücüler ne dedi?
İstanbul'da kaynakçılara sürpriz baskın! Ceza yiyen sürücüler ne dedi?
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi
GSMA, Turkcell'in modelini "örnek uygulama" olarak seçti
GSMA, Turkcell'in modelini "örnek uygulama" olarak seçti
Bursa'da dehşet! Bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Bursa'da dehşet! Bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Arakçi'den, İran savaş gemisinin batırılmasının ardından açıklama
Arakçi'den, İran savaş gemisinin batırılmasının ardından açıklama
Büyük kozunu sahaya sürdü! İran'dan savaşta çarpıcı hamle
Büyük kozunu sahaya sürdü! İran'dan savaşta çarpıcı hamle
İspanya'dan Beyaz Saray'ın 'ABD ordusuyla iş birliğini kabul ettiler' sözleriyle ilgili önemli açıklama
İspanya'dan Beyaz Saray'ın 'ABD ordusuyla iş birliğini kabul ettiler' sözleriyle ilgili önemli açıklama
İranlı komutan, "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını" savundu
İranlı komutan, "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını" savundu
Edip Akbayram vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı
Edip Akbayram vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı
UNESCO listesindeydi! Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ekosistem canlanıyor
UNESCO listesindeydi! Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ekosistem canlanıyor