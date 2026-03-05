BIST 13.106
DOLAR 44,00
EURO 51,25
ALTIN 7.291,43
HABER /  GÜNCEL

MSB'den göç dalgası iddiasına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

MSB'den göç dalgası iddiasına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası Türkiye sınırına doğru büyük bir göç dalgası başladığı yönündeki paylaşım ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, İran’daki son durum, sınır güvenliği, terörle mücadele ve KKTC’nin güvenliğine ilişkin kritik açıklamalarda bulunuldu. Bakanlık kaynakları, gündemdeki iddialara yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Göç iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Toplantıda en çok merak edilen konulardan biri olan, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası Türkiye sınırına doğru büyük bir göç dalgası başladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan görüntü ve haberlerin manipülatif olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

İran’dan sınırlarımıza doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hudut güvenliğimiz; sınırlarımızı korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla “Hudut namustur” anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır. İran’dan Türkiye’ye yönelik kitlesen göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. 

"Önceliğimiz bölgesel barış ve diyalog"

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin Türkiye’nin duruşu hatırlatılarak, bölgedeki saldırıların bir an önce durdurulması gerektiği belirtilerek, "Türkiye olarak önceliğimiz bölgemizdeki saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesidir. Bu kapsamda; tarafları saldırılara bir an önce son vermeye ve sorunları diyalog ile diplomasi yoluyla çözmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Terörle mücadele

Terör örgütü PKK’nın İran kolu olan PJAK’ın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bir soru üzerine, Türkiye’nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne verdiği önem hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu çerçevede, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran’ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilemektedir. Terör örgütü PJAK’ın İran’da yürütttüğü faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeleri devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak yakından takip etmekteyiz." denildi.

"Garantörlük haklarımızı kullanmaktan çekinmeyiz"

Kıbrıs’taki gelişmelere ve KKTC’nin güvenliğine dair gelen soruya ise "kararlılık" mesajıyla yanıt verildi. Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğu vurgulanırken, olası tehditlere karşı şu uyarı yapıldı;

Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı Garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu
İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Atanan personel 3 yıl yer değiştiremeyecek...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Atanan personel 3 yıl yer değiştiremeyecek...
ABD Maduro sonrası Venezuela'dan 1 ton altın aldı Trump yeni lideri övdü
ABD Maduro sonrası Venezuela'dan 1 ton altın aldı Trump yeni lideri övdü
TMSF, İBB soruşturması kapsamında kayyım atanan şirkete ait villayı satışa çıkardı
TMSF, İBB soruşturması kapsamında kayyım atanan şirkete ait villayı satışa çıkardı
ABD'de çok sayıda rahibin yıllarca çocukları istismar ettiği ortaya çıktı
ABD'de çok sayıda rahibin yıllarca çocukları istismar ettiği ortaya çıktı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı! Azerbaycan basını duyurdu
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı! Azerbaycan basını duyurdu
İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağı düştü
İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağı düştü
İstanbul'da kaynakçılara sürpriz baskın! Ceza yiyen sürücüler ne dedi?
İstanbul'da kaynakçılara sürpriz baskın! Ceza yiyen sürücüler ne dedi?
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi
GSMA, Turkcell'in modelini "örnek uygulama" olarak seçti
GSMA, Turkcell'in modelini "örnek uygulama" olarak seçti
Bursa'da dehşet! Bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Bursa'da dehşet! Bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Arakçi'den, İran savaş gemisinin batırılmasının ardından açıklama
Arakçi'den, İran savaş gemisinin batırılmasının ardından açıklama