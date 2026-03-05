Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı! Azerbaycan basını duyurdu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'lardan birinin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, bir diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düştüğü belirtildi.

Saldırılarda havalimanı binasının zarar gördüğü ve iki sivilin yaralandığı kaydedildi.

"AZERBAYCAN, GEREKLİ CEVAP HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR"

Açıklamada, "İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran'dan kısa sürede söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz. Azerbaycan, gerekli cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın protesto notası vereceği belirtildi.

''SORUMLULUK TAMAMEN İRAN'IN ÜZERİNE DÜŞMEKTEDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki sivil altyapılara düzenlenen saldırılardaki İHA'ların teknik parametreleri ile saldırıların ayrıntılarının araştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin dille kınıyor. Meydana gelen olayda sorumluluk tamamen İran'ın üzerine düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"SALDIRILAR CEVAPSIZ KALMAYACAKTIR"

Bakanlığın, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması ve sivillerle sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırladığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılar cevapsız kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.