BIST 13.118
DOLAR 43,99
EURO 51,19
ALTIN 7.312,28
HABER /  SPOR

Bir haftada iki kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanabilir

Bir haftada iki kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanabilir

Ziraat Türkiye Kupası'nda grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin, çeyrek finalde ezeli rakibi Galatasaray ile eşleşme ihtimali doğdu. Eğer kura çekiminde bu dev eşleşme gerçekleşirse, Türkiye aynı hafta içinde RAMS Park'ta peş peşe hem lig hem de kupa derbisi izleyecek.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının sonuna gelinirken, gözler çeyrek final kura çekimine çevrildi. Ancak torbaların netleşmeye başlamasıyla birlikte ortaya çıkan bir senaryo, şimdiden hem Galatasaray hem de Fenerbahçe cephesinde nabızları tavan yaptırdı.

Kupada grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, statü gereği çeyrek final kura çekiminde seri başı olma hakkını kaybetti. Bu kritik durum, Sarı-Lacivertlilerin çeyrek final mücadelesini kesin olarak deplasmanda ve tek maç eleme usulüne göre oynayacağı anlamına geliyor.

Fenerbahçe'nin seri başı olamaması, kura çekiminde lider olarak çıkan takımlarla eşleşme ihtimalini doğurdu. Bu potansiyel rakiplerin en başında ise ezeli rakip Galatasaray geliyor.

Eğer kura çekiminde Galatasaray ile Fenerbahçe çeyrek finalde birbirlerine rakip olurlarsa, Türk futbol tarihinde eşine ender rastlanacak bir fikstür ortaya çıkacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final mücadelesi, Galatasaray'ın seri başı olması sebebiyle RAMS Park'ta oynanacak. Lig fikstürüne göre de iki takımın o hafta RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek olması, futbolseverlere aynı stadyumda, aynı hafta içinde hem lig hem de kupa olmak üzere tam iki dev derbi izleme fırsatı sunacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Hizbullah lideri ilk kez konuştu: Düşmana teslim olmayacağız
Hizbullah lideri ilk kez konuştu: Düşmana teslim olmayacağız
Katılım Emeklilik'in fon büyüklüğü 76 milyar lirayı aştı
Katılım Emeklilik'in fon büyüklüğü 76 milyar lirayı aştı
Adana, ceza, Denetim, Kozan, trafik, uygulama
Adana, ceza, Denetim, Kozan, trafik, uygulama
Gümrükler Muhafaza ekipleri Kapıkule'de 1,2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirdi
Gümrükler Muhafaza ekipleri Kapıkule'de 1,2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirdi
Feci kaza! Takla atıp yuvarlandı ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Takla atıp yuvarlandı ölü ve yaralılar var
Dolar ve Euro güne böyle başladı! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro güne böyle başladı! Alış-satış rakamları
ABD'den İran'daki okul katliamına soruşturma
ABD'den İran'daki okul katliamına soruşturma
Adana'daki trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi
Adana'daki trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi
Lukaşenko ABD-İsrail-İran savaşında tarafını seçti
Lukaşenko ABD-İsrail-İran savaşında tarafını seçti
Meclis'e sunuldu doğum izin süreleri artıyor! 15 yaş altına da yeni düzenleme var
Meclis'e sunuldu doğum izin süreleri artıyor! 15 yaş altına da yeni düzenleme var
İran'dan son dakika açıklama: Türkiye topraklarına füze atmadık
İran'dan son dakika açıklama: Türkiye topraklarına füze atmadık
Rezervasyonlar iptal edildi! Dubai'de 400 euroluk otel fiyatları dip yaptı gecelik konaklama...
Rezervasyonlar iptal edildi! Dubai'de 400 euroluk otel fiyatları dip yaptı gecelik konaklama...