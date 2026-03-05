BIST 13.118
DOLAR 43,99
EURO 51,19
ALTIN 7.312,28
HABER /  DÜNYA

İran'dan son dakika açıklama: Türkiye topraklarına füze atmadık

İran'dan son dakika açıklama: Türkiye topraklarına füze atmadık

İran'dan son dakika açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Türkiye topraklarına füze atmadık. Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz." denildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İran'dan son dakika açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Türkiye topraklarına füze atmadık. Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz." denildi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, dün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmata ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'ye herhangi bir füze fırlatılmadığı belirtilen açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, komşu ve dost ülke Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyor ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze fırlatıldığını reddediyor." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir.

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir.Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır.Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rezervasyonlar iptal edildi! Dubai'de 400 euroluk otel fiyatları dip yaptı gecelik konaklama...
Rezervasyonlar iptal edildi! Dubai'de 400 euroluk otel fiyatları dip yaptı gecelik konaklama...
İmha edilen İran füzesi Türkiye’de nereyi hedef alıyordu?
İmha edilen İran füzesi Türkiye’de nereyi hedef alıyordu?
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Bahreyn, İran'dan gönderilen 74 füze ve 95 İHA'ya müdahale ettiklerini açıkladı
Bahreyn, İran'dan gönderilen 74 füze ve 95 İHA'ya müdahale ettiklerini açıkladı
Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis! ABD'yi çalkalayan olay
Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis! ABD'yi çalkalayan olay
Putin 'talimat vereceğim' diyerek kararını duyurdu
Putin 'talimat vereceğim' diyerek kararını duyurdu
Suudi Arabistan 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale etti
Suudi Arabistan 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale etti
Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi
Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem Resmi Gazete'de artışın dörtte üçü...
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem Resmi Gazete'de artışın dörtte üçü...
İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiası
İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiası
İran'dan İsrail'e 4. füze misilleme saldırısı
İran'dan İsrail'e 4. füze misilleme saldırısı
Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladı
Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladı