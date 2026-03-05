BIST 13.170
DOLAR 43,99
EURO 51,20
ALTIN 7.301,29
HABER /  DÜNYA

Putin 'talimat vereceğim' diyerek kararını duyurdu

Putin 'talimat vereceğim' diyerek kararını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği'ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vereceğini bildirdi.

Abone ol

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e enerji piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"Bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz"

Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemesine tepki gösteren Putin, "Bu bir terör saldırısı. Bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz." dedi.

Putin, Ukrayna’nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa’ya zarar verdiğini ve Karadeniz’deki TürkAkım ve Ukrayna doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söyledi.

Doğal gazda Avrupa pazarında yaşanan fiyat artışlarının tedarikçilerle alakalı olmadığını anlatan Putin, tedarikçiler arasında yer alan ABD, Norveç, Cezayir ve Rusya’nın sevkiyatı azaltmadığını dile getirdi.

Putin, fiyatın Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından doğal gazı Avrupa’dan daha yüksek fiyatlardan almaya hazır müşteriler nedeniyle arttığı değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’nın Rus doğal gazını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil tümüyle yasaklamayı planladığına işaret eden Putin, “Artık yeni pazarlar açılıyor. Belki de şu anda Avrupa pazarına tedarikleri durdurmak bizim için daha karlı olur. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz.” ifadelerini kullandı.

"Talimat vereceğim"

Putin, bu konuya politik yaklaşmadıklarını vurgulayarak, “Sevkiyatı şimdi kendimiz durdurup, güvenilir ortaklar olan ülkelere gitsek daha iyi olmaz mı? Hükümete, şirketlerimizle birlikte bu konuyu ele almasını mutlaka talimat vereceğim.” dedi.

Avrupa’dan daha iyi pazarlar ortaya çıkabileceğini ve çok sayıda doğal gaz tedarikçisinin söz konusu pazarlara gideceğini belirten Putin, bu tedarikçiler arasında ABD’nin de yer alabileceğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale etti
Suudi Arabistan 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale etti
Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi
Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem Resmi Gazete'de artışın dörtte üçü...
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem Resmi Gazete'de artışın dörtte üçü...
İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiası
İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiası
İran'dan İsrail'e 4. füze misilleme saldırısı
İran'dan İsrail'e 4. füze misilleme saldırısı
Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladı
Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladı
Ali Laricani'den rejim muhalifi silahlı gruplara "fırsat bilip harekete geçmeyin" uyarısı
Ali Laricani'den rejim muhalifi silahlı gruplara "fırsat bilip harekete geçmeyin" uyarısı
Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Sergen Yalçın: 'Yoğun bakımdan, odaya çıktık'
Sergen Yalçın: 'Yoğun bakımdan, odaya çıktık'
Trump: Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor
Trump: Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
İsrail ordusu, İran’dan yeni füze saldırısının başlatıldığını açıkladı
İsrail ordusu, İran’dan yeni füze saldırısının başlatıldığını açıkladı