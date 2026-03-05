Lukaşenko ABD-İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek özellikle sivillerin ve çocukların hayatını kaybetmesini sert sözlerle eleştirdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirerek sivillerin hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Lukaşenko, özellikle çocukların yaşamını yitirmesine dikkat çekerek saldırıların uluslararası kamuoyunda ciddi endişe yarattığını ifade etti.

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'daki askeri ve nükleer tesisleri hedef alan geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırılarda İran'ın başkenti Tahran dahil birçok noktada patlamalar meydana geldi. Operasyon kapsamında İran'ın üst düzey askeri yetkilileri ve siyasi liderlerine yönelik hedefli saldırılar da düzenlendi.

ABD üsleri ağır hasar aldı

İran yönetimi saldırıların ardından misilleme başlatarak İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Körfez ülkeleri ve bazı ABD diplomatik tesisleri de bu saldırılardan etkilendi.

Saldırılar ve karşılıklı bombardımanlar nedeniyle İran'da yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi. İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir kız okulunun vurulurken onlarca çocuğun hayatını kaybetmesi kamuoyunda infial yarattı. Artan çatışmalar Orta Doğu genelinde güvenlik endişelerini büyütürken, bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Uzmanlar ise çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riskinin giderek arttığını belirtiyor.

"Çocukların hayatını kaybetmesi kabul edilemez"

Belarus lideri Lukaşenko, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısı bizim için kabul edilemez. Özellikle masum sivillerin, başta çocukların hayatını kaybetmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Lukaşenko'nun açıklaması, savaşın bölgesel ve küresel ölçekte yarattığı siyasi tartışmaların ortasında geldi.