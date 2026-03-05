BIST 13.118
DOLAR 43,99
EURO 51,19
ALTIN 7.312,28
HABER /  DÜNYA

Lukaşenko ABD-İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Lukaşenko ABD-İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek özellikle sivillerin ve çocukların hayatını kaybetmesini sert sözlerle eleştirdi.

Abone ol

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirerek sivillerin hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Lukaşenko, özellikle çocukların yaşamını yitirmesine dikkat çekerek saldırıların uluslararası kamuoyunda ciddi endişe yarattığını ifade etti.

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'daki askeri ve nükleer tesisleri hedef alan geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırılarda İran'ın başkenti Tahran dahil birçok noktada patlamalar meydana geldi. Operasyon kapsamında İran'ın üst düzey askeri yetkilileri ve siyasi liderlerine yönelik hedefli saldırılar da düzenlendi.

ABD üsleri ağır hasar aldı

İran yönetimi saldırıların ardından misilleme başlatarak İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Körfez ülkeleri ve bazı ABD diplomatik tesisleri de bu saldırılardan etkilendi.

Saldırılar ve karşılıklı bombardımanlar nedeniyle İran'da yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi. İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir kız okulunun vurulurken onlarca çocuğun hayatını kaybetmesi kamuoyunda infial yarattı. Artan çatışmalar Orta Doğu genelinde güvenlik endişelerini büyütürken, bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Uzmanlar ise çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riskinin giderek arttığını belirtiyor.

"Çocukların hayatını kaybetmesi kabul edilemez"

Belarus lideri Lukaşenko, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısı bizim için kabul edilemez. Özellikle masum sivillerin, başta çocukların hayatını kaybetmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Lukaşenko'nun açıklaması, savaşın bölgesel ve küresel ölçekte yarattığı siyasi tartışmaların ortasında geldi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Real Madrid'de Arda Güler depremi! Soyunma odası karıştı genç yıldıza şok suçlama
Foto Galeri Real Madrid'de Arda Güler depremi! Soyunma odası karıştı genç yıldıza şok suçlama Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Meclis'e sunuldu doğum izin süreleri artıyor! 15 yaş altına da yeni düzenleme var
Meclis'e sunuldu doğum izin süreleri artıyor! 15 yaş altına da yeni düzenleme var
İran'dan son dakika açıklama: Türkiye topraklarına füze atmadık
İran'dan son dakika açıklama: Türkiye topraklarına füze atmadık
Rezervasyonlar iptal edildi! Dubai'de 400 euroluk otel fiyatları dip yaptı gecelik konaklama...
Rezervasyonlar iptal edildi! Dubai'de 400 euroluk otel fiyatları dip yaptı gecelik konaklama...
İmha edilen İran füzesi Türkiye’de nereyi hedef alıyordu?
İmha edilen İran füzesi Türkiye’de nereyi hedef alıyordu?
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Bahreyn, İran'dan gönderilen 74 füze ve 95 İHA'ya müdahale ettiklerini açıkladı
Bahreyn, İran'dan gönderilen 74 füze ve 95 İHA'ya müdahale ettiklerini açıkladı
Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis! ABD'yi çalkalayan olay
Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis! ABD'yi çalkalayan olay
Putin 'talimat vereceğim' diyerek kararını duyurdu
Putin 'talimat vereceğim' diyerek kararını duyurdu
Suudi Arabistan 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale etti
Suudi Arabistan 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale etti
Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi
Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem Resmi Gazete'de artışın dörtte üçü...
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem Resmi Gazete'de artışın dörtte üçü...
İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiası
İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiası