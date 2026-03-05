Real Madrid'de Arda Güler depremi! Soyunma odası karıştı genç yıldıza şok suçlama
İspanya LaLiga'da üst üste alınan Osasuna ve Getafe mağlubiyetleriyle sarsılan Real Madrid'de fatura Arda Güler'e kesildi. Lider Barcelona ile puan farkının 4'e çıkmasının ardından İspanyol basını, eflatun-beyazlıların soyunma odasında yaşanan akılalmaz krizi ifşa etti.
LaLiga'nın 26. haftasında Santiago Bernabeu'da ağırladığı Getafe'ye 1-0 mağlup olarak taraftarını şoke eden Real Madrid'de sular durulmuyor. Bir önceki hafta da Osasuna deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönen ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşen İspanyol devinde, faturanın takımın genç yıldızı Arda Güler'e kesildiği iddia edildi.
Arda yine maçı tamamlayamadı
Kritik Getafe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki milli futbolcumuz, son haftalardaki kötü gidişatın kurbanlarından biri oldu. Maçın 69. dakikasında oyundan alınan Arda, yerini Franco Mastantuono'ya bırakarak bir karşılaşmayı daha 90 dakika tamamlayamamış oldu.
Bu sezon eflatun-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 40 resmi maça çıkan ve takımına 3 gol, 12 asistlik bir katkı sağlayan genç yıldızın bu performansı, anlaşılan o ki soyunma odasını tatmin etmeye yetmedi.
İspanyol basını ifşa etti: Bencillik suçlaması
İspanya'nın önde gelen medya organlarından El Nacional, Real Madrid soyunma odasında Arda Güler'e karşı yükselen çatlak sesleri manşetine taşıdı. Haberde, takım içindeki önemli bir grubun Arda'yı hedef aldığı belirtilirken şu çarpıcı ifadelere yer verildi: