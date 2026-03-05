Hizbullah lideri ilk kez konuştu: Düşmana teslim olmayacağız

İsrail-İran arasındaki çatışmalara dahil olan Hizbullah'ın lideri Naim Kasım, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin ilk kez konuştu. Kasım, "Haklarımızı savunmaktan çekinmeyeceğiz ve düşmana teslim olmayacağız" mesajını verdi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının artmasının ardından Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından itibaren ilk kez açıklama yaptı. Kasım, İsrail-ABD saldırganlığına karşı koyacaklarını ve teslim olmayacaklarını ifade etti.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail ve ABD'nin saldırganlığına karşı koyacaklarını ve teslim olmayacaklarını belirtirken, Irak'ta bir Hizbullah komutanının öldürüldüğü bildirildi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının önceden planlandığını ve saldırganlıkla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Kasım, haklarını savunacaklarını, düşmana teslim olmayacaklarını ve hedeflerine ulaşana kadar saldırganlıkla mücadele edeceklerini belirtti.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Khiam kenti yakınlarında İsrail güçleri ile çatışmaya girdi.

Irak'ın Babil vilayetinde düzenlenen bir hava saldırısında, Şii milis gücü Hizbullah Tugayları üst düzey komutanlarından Ebu Hasan el-Fureyci hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Lübnan'dan füze atılması üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini ve Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 72 kişinin öldüğünü ve 437 kişinin yaralandığını bildirdi.

"TEK SEÇENEĞİMİZ TESLİM OLMAMAK"

İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarının önceden planlanmış olduğunu aktaran Kasım, "Saldırganlıkla karşı karşıyayız. Seçeneğimiz, ne kadar fedakarlık gerekirse gereksin buna karşı koymak ve teslim olmamak. Haklarımızı savunmaktan çekinmeyeceğiz ve düşmana teslim olmayacağız. Saldırganlıkla mücadele edeceğiz, bu bizim için hayati bir savunmadır ve hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek" dedi.

Hizbullah, dün Lübnan'ın güneyindeki Khiam kenti yakınlarında İsrail güçleri ile çatışmaya girmişti.

IRAK’TA HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Irak’ın merkezindeki Babil vilayetinde düzenlenen bir hava saldırısında, Şii milis gücü Hizbullah Tugayları üst düzey komutanlarından Ebu Hasan el-Fureyci’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan ve bilgilere göre, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’na ait bir araç Babil sınırları içerisinde seyir halindeyken hava saldırısına uğradı. Saldırı sonucu araç içerisinde bulunan saha komutanı Ebu Hasan el-Fureyci ile yanında bulunan bir diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından, Irak’taki İran yanlısı Şii silahlı gruplara karşı da doğrudan saldırılar başlatıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.