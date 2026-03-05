Rezervasyonlar iptal edildi! Dubai'de 400 euroluk otel fiyatları dip yaptı gecelik konaklama...

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş Orta Doğu'nun lüks yaşam merkezi olarak görülen Dubai'deki turizmi de etkiledi. Dubai'deki otellerde rezervasyon iptalleri nedeniyle doluluğun yüzde 20'lere kadar gerilediği öğrenilirken savaştan önce 400 eurodan başlayan gecelik konaklama ücretlerinin 68 euroya kadar düştüğü aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da çatışmalar yaşanıyor. Yaşanan gerilimli sürecin turizmi de etkilediği öğrenildi.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İran'ın füze saldırıları sebebiyle Körfez ülkelerindeki otellerde rezervasyon iptallerinde yoğunluk yaşandı. Palm Jumeirah ve Downtown bölgelerinde bulunan ve normalde aylar öncesinden rezerve edilen otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 20'nin altına düştüğü kaydedildi.

GECELİK KONAKLAMA ÜCRETİ DÜŞTÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde özellikle lüks yaşamla öne çıkan ve turizm merkezi konumundaki Dubai'de lüks otellerin fiyatlarının savaş sebebiyle dip yaptığı aktarıldı. Savaştan önce gecelik konaklama ücreti 400 eurodan başlarken bunun yüzde 83 oranında düştüğü belirtildi. Gecelik konaklama ücretinin 400 eurodan 68 euroya kadar indiği öğrenildi.

"DOLULUK ORANLARINI KORUMAK İÇİN FİYATLARI AŞAĞIYA ÇEKTİLER"

Sektör temsilcilerinin, güvenlik kaygılarının bölgedeki turizme büyük darbe vurduğunu söylediği aktarıldı. Avrupa ve Asya pazarından gelen rezervasyonlarda iptallerin arttığı, otellerin doluluk oranlarının korumak adına fiyatları aşağıya çektiğini belirtildiği kaydedildi.