Katılım Emeklilik'in fon büyüklüğü 76 milyar lirayı aştı

Katılım Emeklilik, bu yılın şubat ayı itibarıyla fon büyüklüğünü 76 milyar liranın üzerine taşıdı.

Katılım Emeklilik, ramazan ayı dolayısıyla İstanbul'da düzenlediği Basın İftar Buluşması'nda sektör temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte paylaşılan bilgilere göre, Türkiye'de 18 milyon katılımcı ve 2,5 trilyon lirayı aşan fon büyüklüğüyle ekonominin önemli uzun vadeli tasarruf mekanizmalarından biri haline gelen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), artan fon çeşitliliği ve performans odaklı yönetim anlayışıyla yatırımcılara enflasyonun üzerinde reel getiri üretmeye devam ediyor.

Bu büyüme ortamında Katılım Emeklilik fon hacmi, şubat ayı itibarıyla 76 milyar lirayı aştı. Şirketin Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KJM) da 2025 yılı sonunda yüzde 139 getiri sağladı.

Şirket, yüzde 100 faizsiz finans ilkelerine uygun 20 farklı fonla yatırımcılara geniş bir yelpaze sunuyor. Bu kapsamda Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KEF) yatırımcısına yüzde 102,45 kazanç sağlarken, Gümüş Katılım Fonu (KGC) da yıl içinde kurulmuş olmasına rağmen yüzde 57,46 getiri elde etti.

Türkiye genelinde 18 yaş altı BES katılımcı sayısı 1,9 milyonun üzerine çıkarken, Katılım Emeklilik'in Erken BES katılımcı sayısı şubat sonunda 195 bin seviyesine ulaştı.

Şirket, 18 yaş altı BES segmentinde 4 yılda, yıllık ortalama yüzde 97 civarında büyüme kaydederek bu alanda konumunu pekiştirdi.

"Sürdürülebilir fon performansına odaklandık"

Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminin hem makroekonominin hem de hane halkı tasarruflarının en güçlü bileşenlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Sincek, 18 milyon katılımcı ve 2,5 trilyon lirayı aşan fon büyüklüğüyle BES'in, ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlayan stratejik bir mekanizma haline geldiğini belirterek, "Fon çeşitliliğinin artması, sisteme giriş yaşının gençleşmesi ve katılımcıların uzun vadeli yaklaşımı, BES'in geleceğini daha da sağlamlaştırıyor. Katılım Emeklilik, bu ekosistem içinde sürdürülebilir fon performansı ve reel getiri üretmeye odaklanıyor." dedi.

Fon performansında sürdürülebilir başarının uzun vadeli stratejilerinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Sincek, doğru varlık dağılımı, piyasa koşullarına duyarlı yönetim anlayışı ve katılım ilkelerine bağlılık sayesinde portföylerinin yatırımcılarına reel değer sunmaya devam ettiğini ifade etti.

Sağlık sigortasında her türlü ihtiyaca yanıt verebileceklerine dikkati çeken Sincek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlıkta yeniliğe ve hıza önem veriyoruz. Provizyon işlemlerinde en hızlı hizmet veren kurumlar arasındayız. İhtiyaca uygun çeşitlilikte, alanında ilk olan ürünlerle altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Bizden 'Emeklilik Gelir Planı' tercih eden ve gerekli şartları sağlayan katılımcılarımıza sunduğumuz hediye sağlık sigortalarıyla bir ilke daha imza attık. Faizsiz emeklilik ve sigortacılıkta liderliğimizi güçlendirerek, yolumuza devam edeceğiz. Uzmanlığımızı derinleştirirken, sürdürülebilir büyüme anlayışımızla hem katılımcılarımız hem de sektörümüz için kalıcı değer üretmeyi sürdüreceğiz."