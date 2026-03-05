BIST 13.118
DOLAR 43,99
EURO 51,19
ALTIN 7.312,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'daki trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi

Adana'daki trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi.

Abone ol

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde "Dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsü kovalamacanın ardından yakalandı.

Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye çeşitli ihlallerden 288 bin 500 lira ceza kesildi, motosikleti trafikten menedildi.

Şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü de kaçmaya çalışırken takip sonucu yakalandı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden 376 bin lira idari para cezası uygulandı, motosikleti 60 gün süreyle trafikten menedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meclis'e sunuldu doğum izin süreleri artıyor! 15 yaş altına da yeni düzenleme var
Meclis'e sunuldu doğum izin süreleri artıyor! 15 yaş altına da yeni düzenleme var
İran'dan son dakika açıklama: Türkiye topraklarına füze atmadık
İran'dan son dakika açıklama: Türkiye topraklarına füze atmadık
Rezervasyonlar iptal edildi! Dubai'de 400 euroluk otel fiyatları dip yaptı gecelik konaklama...
Rezervasyonlar iptal edildi! Dubai'de 400 euroluk otel fiyatları dip yaptı gecelik konaklama...
İmha edilen İran füzesi Türkiye’de nereyi hedef alıyordu?
İmha edilen İran füzesi Türkiye’de nereyi hedef alıyordu?
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Bahreyn, İran'dan gönderilen 74 füze ve 95 İHA'ya müdahale ettiklerini açıkladı
Bahreyn, İran'dan gönderilen 74 füze ve 95 İHA'ya müdahale ettiklerini açıkladı
Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis! ABD'yi çalkalayan olay
Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis! ABD'yi çalkalayan olay
Putin 'talimat vereceğim' diyerek kararını duyurdu
Putin 'talimat vereceğim' diyerek kararını duyurdu
Suudi Arabistan 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale etti
Suudi Arabistan 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale etti
Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi
Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem Resmi Gazete'de artışın dörtte üçü...
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem Resmi Gazete'de artışın dörtte üçü...
İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiası
İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiası