Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişi yüzde 90 azaldı

ABD ve İsrail’in İran operasyonu sonrası Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması, dünya deniz ticaretini kökten sarsıyor. Dev lojistik şirketleri rotayı Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’na kırarken; teslimat süreleri uzuyor, enerji arzı krizi derinleşiyor.

Abone ol

Küresel ticaretin can damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı, jeopolitik gerilimin kurbanı oldu. İran’ın "geçmeye çalışan gemileri hedef alacağız" tehdidi ve Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları’nın (UKMTO) bölgedeki risk seviyesini "kritik"e yükseltmesiyle, Basra Körfezi’nde gemi trafiği yüzde 90 oranında azalarak durma noktasına geldi.

"KRİTİK" SEVİYE: GEMİLER KÖRFEZ’DEN KAÇIYOR

MarineTraffic ve Windward verileri, Hürmüz Boğazı’ndaki dramatik çöküşü sayılarla ortaya koyuyor. Tarihsel ortalamada günde 138 geminin geçtiği boğazda, 3 Mart itibarıyla geçiş yapan gemi sayısı sadece 4’e geriledi.

Maersk, Hapag-Lloyd ve CMA CGM gibi dünya devleri, personel ve kargo güvenliği gerekçesiyle Orta Doğu geçişlerini askıya aldıklarını, tüm seferlerini Ümit Burnu üzerinden Afrika’yı dolaşacak şekilde yeniden yönlendirdiklerini duyurdu.

Rotanın Ümit Burnu’na kayması, kargoların teslimat süresini 10 ila 20 gün uzatırken, yakıt ve operasyonel maliyetlerde sert bir artışı tetikledi.

ENERJİ PİYASASINDA "STOK" VE "ÜRETİM" ALARMI

Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzının yüzde 20’sini, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) arzının ise beşte birini sırtlıyor. Boğazın kapanması, üreticileri ve tüketicileri çıkmaza soktu:

Tankerlerin Körfez’e girememesi ve stokların dolması nedeniyle Irak, devasa Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Katar’daki Ras Laffan LNG tesisinin İHA saldırısına uğramasının ardından üretim durduruldu. Bu durum, özellikle Asya ve Avrupa pazarları arasında bir "LNG kapma yarışı" başlatabilir.

Boğazdan geçen günlük 15 milyon varil petrolün 5,3 milyon varilini tek başına alan Çin başta olmak üzere, Hindistan, Japonya ve Güney Kore enerji arz güvenliği riskiyle karşı karşıya.